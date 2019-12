Công an Hà Nội trông xe miễn phí phục vụ bà con giáo dân đón Giáng sinh an lành

ANTD.VN - Năm nào cũng vậy, cứ tới dịp Lễ Giáng sinh, các lực lượng của Công an Hà Nội lại được triển khai để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân ra đường đón lễ vui vẻ, an toàn và hạnh phúc. Năm nay, những bãi trông giữ xe miễn phí cho giáo dân tiếp tục được Công an Hà Nội tổ chức bài bản, hợp lý, hỗ trợ hiệu quả cho những người đi lễ nhà thờ.

Nhà thờ Thái Hà (phường Quang Trung, quận Đống Đa) và Giáo xứ Hàng Bột (phường Hàng Bột, quận Đống Đa) là 2 trong số những địa điểm có đông người ghé thăm và hành lễ trong dịp Giáng sinh.



Do vậy, hằng năm, các lực lượng của CATP Hà Nội đều triển khai những bãi trông giữ xe miễn phí cạnh 2 điểm trên, ở Vườn hoa 1-6 và phố Phan Văn Trị.

Lực lượng công an điều tiết giao thông từ phía ngoài, cùng biển thông báo, hướng dẫn người dân tới bãi giữ xe do CATP Hà Nội tổ chức

Có mặt tại bãi giữ xe vườn hoa 1-6 lúc 19h, PV Báo ANTĐ ghi nhận đã có rất đông người dân đến Nhà thờ Thái Hà, song nhờ sự tổ chức bài bản, hợp lý mà CATP Hà Nội và CAQ Đống Đa triển khai đồng bộ, nên an ninh trật tự được đảm bảo rất tốt.

Ngay từ phía đầu ngõ 80 phố Nguyễn Lương Bằng, lực lượng CSGT, Cảnh sát Trật tự đã được triển khai để điều tiết lượng phương tiện ra, vào. Cùng với đó, những tấm biển lớn chỉ dẫn hướng di chuyển vào bãi trông giữ xe miễn phí được đặt ở những vị trí nổi bật.

Các cán bộ công an kẹp vé, hướng dẫn giáo dân vào bãi giữ xe miễn phí ở Vườn hoa 1-6

Tại Vườn hoa 1-6, lực lượng của Phòng Cảnh sát Bảo vệ (CSBV - CATP Hà Nội) phối hợp với CAQ Đống Đa và CAP Quang Trung tổ chức dựng rào chắn, phát vé cho từng người.

Thiếu tá Trương Ngọc Hải, cán bộ Đội Tham mưu, Phòng CSBV cho biết: "Chúng tôi dự tính có khoảng 7.000 lượt xe ra vào từ tối cho đến đêm, vì người dân sẽ vào nhà thờ dự 2 lượt lễ khác nhau. Trong đó, lượt lễ lúc đêm sẽ rất đông song với những phương án được lên kế hoạch chi tiết, lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn tài sản cho người dân tới lễ".

Các phương tiện được bố trí, sắp xếp gọn gàng

Nhiều lực lượng được huy động để đảm bảo ANTT, giúp người dân vui vẻ đón lễ

Cách đó gần 1km, lực lượng CAP Hàng Bột, CAP Quốc Tử Giám và Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (CAQ Đống Đa) cũng phối hợp, tổ chức bãi trông giữ xe miễn phí tại phố Phan Văn Trị cho giáo dân tới Giáo xứ Hàng Bột dự lễ.

Những người dân mang xe vào gửi đều được hướng dẫn tận tình về vị trí đỗ, nhắc nhở đảm bảo an toàn, do vậy, mọi người đều cảm thấy vui vẻ và dành lời cảm ơn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Bãi giữ xe miễn phí được tổ chức trên vỉa hè của phố Phan Văn Trị

Anh Phan Lĩnh (40 tuổi, trú tại Nghệ An) bày tỏ: "Tôi rất bất ngờ và vui mừng, khi được các chiến sỹ Cảnh sát hướng dẫn và hỗ trợ như vậy. Trước đây, tôi thường đi lễ ở quê. Đây là lần đầu tiên tôi tới Nhà thờ Thái Hà vào dịp Giáng sinh. Khi định hỏi chỗ gửi xe thì nhìn thấy biển hướng dẫn và các anh công an chỉ nhiệt tình, nên tôi nhanh chóng tìm được chỗ gửi xe miễn phí, đảm bảo an toàn".

Cùng vào thời điểm này, không khí đông vui, nhộn nhịp cũng diễn ra tại khu vực các Nhà thờ lớn, Nhà thờ Cửa Bắc, Nhà thờ Hàm Long... Theo Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm, để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân đón Giáng sinh, đơn vị đã triển khai lực lượng bảo vệ từ rất sớm.

Mọi ngả đường dẫn tới các nhà thờ, nơi vui chơi giải trí trên địa bàn quận đều được Công an phối hợp với bảo vệ dân phố, tự quản đảm bảo an ninh trật tự.

Được biết, ngoài việc bố trí lực lượng hỗ trợ giáo dân, nhiều đơn vị Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự, các tổ công tác 141... và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng triển khai trên các tuyến đường, phố Thủ đô để giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an ninh, an toàn cho đêm Giáng sinh an lành.