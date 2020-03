Gần 2 giờ sáng ngày 28-3, khi mà người dân ở quận Cầu Giấy đã yên giấc thì các tổ công tác của CAQ Cầu Giấy vẫn thầm lặng tuần tra trên những con phố vốn được coi là sầm uất với nhiều tụ điểm vui chơi giải trí ở Hà Nội Không giống những đêm tuần tra trước, hôm nay Hà Nội bắt đầu thực hiện tạm thời đóng cửa các hoạt động kinh doanh. Để tuyên truyền, phát hiện những cửa hàng nào cố tình không thực hiện nên lực lượng công an các quận huyện của Thủ đô được huy động tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát Trước đó từ 20 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội CAQ Cầu Giấy đã tiến hành tuần tra nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh sau khi có sự chỉ đạo của Chính phủ, thành phố Hà Nội Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chính thức yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ cơ sở kinh doanh các loại thiết yếu từ 28-3 đến 15-4, đồng thời hạn chế việc di chuyển của người dân đến các tỉnh, thành phố... Với quyết tâm không để dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Giám đốc CATP Hà Nội cũng ra mệnh lệnh yêu cầu trưởng công an các quận, huyện, thị xã ngay lập tức huy động tối đa lực lượng tuần tra, rà soát, không để các hàng quán hoạt động, tụ tập đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Các lực lượng công an cơ sở đã đẩy mạnh công tác rà soát, tuyên truyền các hộ - cơ sở kinh doanh, nâng cao ý thức, nhận thức, chấp hành đúng những yêu cầu của Chính phủ và thành phố Hà Nội Các chiến sĩ kiểm tra thông tin trên mỗi tờ thông báo tạm dừng hoạt động ở các cửa hàng Cửa hàng nào không dán thông báo cũng bị nhắc nhở Nhiều chủ cửa hàng bày tỏ khó khăn khi phải đóng cửa không kinh doanh, các chiến sĩ từng bước kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu và chấp hành Chủ cửa hàng kinh doanh chấp hành dán thông báo tạm thời đóng cửa Hầu hết các cửa hàng kinh doanh ăn uống, quán bia, cà phê, nước giải khát trên địa bàn quận Cầu Giấy đã đóng cửa sau khi nhận được thông báo cũng như tuyên truyền vận động của CAQ Cầu Giấy Các chủ kinh doanh dịch vụ vui vẻ chấp hành khuyến cáo với mong muốn bảo vệ sức khỏe cho chính mình và mọi người Sự vào cuộc quyết liệt của CAQ Cầu Giấy những ngày qua cũng có thể thấy được rộng khắp các địa bàn quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Những “điểm nóng” Covid-19, đều có sự xuất hiện, thực thi nhiệm vụ của các chiến sĩ Công an để có một ngày không xa trên những con phố quen thuộc nhịp sống lại náo nhiệt, vui tươi, đầy hứng khởi khi dịch bệnh qua đi...

