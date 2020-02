Công an Hà Nội trồng cây xanh bảo vệ môi trường

ANTD.VN - Sáng nay (5-2), Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng chỉ huy một số phòng chức năng thuộc Công an thành phố đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, CATP Hà Nội đã tổ chức trồng cây xanh tại Trại tạm giam số 2 (xã Hòa Bình huyện Thường Tín, Hà Nội).

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cùng chỉ huy một số phòng chức năng trồng cây tại

Trại tạm giam số 2

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, là thông điệp sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng.

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, mỗi độ xuân về, nhân dân cả nước nói chung và người dân Thủ đô nói riêng tưng bừng tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác. Hoạt động này cũng trở thành một phong tục, một nét đẹp văn hóa riêng của dân tộc Việt Nam.

Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển Thủ đô, Thành ủy, UBND thành phố luôn chú trọng nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái. Hàng năm, thành phố Hà Nội trồng mới hàng triệu cây xanh, cây ăn quả trên toàn thành phố, tại các tuyến phố, các con đường việc trồng cây đã tạo bóng mát và cảnh quan thân thiện với môi trường. Chỉ riêng năm 2019 trên địa toàn thành phố đã trồng được gần 400.000 cây xanh các loại.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh, Công an thành phố Hà Nội luôn xác định trồng cây là hoạt động quan trọng, gắn việc phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô xanh - sạch - đẹp, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Hàng năm, CBCS Công an Thủ đô đã chăm sóc và trồng mới hàng nghìn cây xanh tại khuôn viên đơn, vị, nơi công cộng, tạo cảnh quan thân thiện với môi trường. Trồng cây và Tết trồng cây đã và đang trở thành truyền thống tốt đẹp của Công an Hà Nội nói riêng, mỗi độ Xuân về.