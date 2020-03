Công an Hà Nội triển khai tổng lực phòng chống dịch bệnh Covid-19

16:08 10/03/2020 0 Minh Hà

ANTD.VN - Tại hội nghị trực tuyến của Bộ Công an tổ chức chiều 10-3 về phòng, chống dịch, bệnh Covid-19, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tham luận nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 của Công an Thành phố Hà Nội.