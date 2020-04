Công an Hà Nội tiếp nhận sữa ủng hộ những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập Báo CAND nêu rõ: “Đây là món quà hết sức ý nghĩa nhằm động viên kịp thời những CBCS thuộc CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu, phòng chống đại dịch Covid-19. Trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, CBCS làm nhiệm vụ tại tuyến đầu phòng chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh đã ngày đêm vất vả, ứng trực làm nhiệm vụ”.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng tiếp nhận số quà nhà tài trợ thông qua Báo CAND gửi tặng CBCS đang làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống, ngăn chặn dịch Covid-19

Với tinh thần chung tay đẩy lùi đại dịch nguy hiểm, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại- Dịch vụ Vạn Lộc Phát phối hợp với Báo CAND trao tặng 4.000 hộp sữa hộp sữa đậu đen, óc chó, hạnh nhân, nhằm động viên cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Tổng giá trị lô hàng là 300 triệu đồng.

Đại tá Phạm Quang Khải chia sẻ, thời gian qua, cùng cả hệ thống chính trị, lực lượng CAND đã tham gia tích cực vào việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Những đóng góp của lực lượng CAND đã được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận. Đặc biệt, hình ảnh các cán bộ, chiến sỹ Công an làm việc tại các chốt phong toả, sân bay, bệnh viện, khu vực cách ly đã để lại ấn tượng đặc biệt trong dư luận. Báo CAND rất vui mừng khi thời gian gần đây đã trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm muốn đóng góp, ủng hộ cán bộ chiến sĩ của lực lượng CAND đang làm nhiệm vụ chống dịch. Cách đây 2 tuần, Báo CAND đã trao món quà là 6.500 bộ quần áo bảo hộ y tế trị giá 1 tỷ đồng cho 3 đơn vị Công an, trong đó có Công an TP. Hà Nội.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP đã bày tỏ cảm ơn sự sẻ chia vất vả, chung tay của đồng chí, đồng đội Báo CAND và đặc biệt Công ty TNHH MTV TM-DV Vạn Lộc đã quan để CBCS vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Xuân Thành, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV TM-DV Vạn Lộc Phát, chia sẻ: “Những ngày qua, theo dõi qua báo chí, ông rất xúc động trước hình ảnh CBCS của lực lượng CAND không quản vất vả, ngày đêm luôn đồng hành cùng với các y bác sĩ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch tại các sân bay, các điểm cách ly. Vì vậy mặc dù doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ rằng mỗi người dân, doanh nghiệp cùng góp sức chống dịch, Công ty Vạn Lộc Phát đã quyết định thông qua Báo CAND trao tặng 4.000 hộp sữa trị giá 300 triệu đồng tới các cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ”. Ông Thành cho biết trong dịp này, ngoài tặng quà Công an TP Hà Nội, Công ty Vạn Lộc Phát còn tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh mỗi đơn vị 3.000 hộp sữa.