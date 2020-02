Công an Hà Nội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm phổi cấp nCoV

Theo Đại tá Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Hậu cần - Công an thành phố Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, đơn vị đã thực hiện các biện pháp cụ thể như: trang cấp thiết bị y tế, khẩu trang, găng tay phục vụ phòng, chống dịch tại các đơn vị, Công an quận, huyện, Trại tạm giam…



Phòng Hậu cần - CATP tăng cường trang cấp dụng cu y tế cho Bệnh viện CATP Hà Nội để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh corona

Ngay trong sáng nay 3-2, Phòng Hậu cần - Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội phun thuốc khử khuẩn tại các Trại tạm giam số 1 và số 2 - CATP Hà Nội.

Các đơn vị Bệnh viện CATP, Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - CATP và Công an một số quận, huyện, thị xã đã triển khai phát khẩu trang, nước rửa tay khử trùng cho cán bộ, chiến sỹ và người dân tại một số nơi làm việc.

Cụ thể, ngay sau khi thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP về việc trang cấp thiết bị y tế, khẩu trang, găng tay, trước mắt trong sáng 3-2, Phòng Hậu cần đã chuyển tới Bệnh viện CATP Hà Nội 53 chai nước rửa tay, 5.300 đôi găng tay, 8.000 khẩu trang.

Cùng với đó, Phòng Hậu cần cũng đã thành lập Đội cơ động thường trực phòng chống dịch nguy hiểm và mới nổi. Đơn vị cũng đã xin ý kiến Ban Giám đốc CATP sử dụng tầng 5 và tầng 6 của tòa nhà 6 tầng tại Trung tâm huấn luyện của CATP để thu dung bệnh nhân có nguy cơ và nghi mắc bệnh nCoV khi các bệnh viện tuyến trên quá tải.

Tại điểm công cộng như ngã năm Ô Chợ Dừa - Xã Đàn - Nguyễn Lương Bằng - Đê La Thành - Tôn Đức Thắng, sáng sớm nay 3-2, Đoàn thanh niên Đội CSGT số 3, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã có mặt để phát khẩu trang miễn phí cho người tham giao thông.

Phòng CSGT - CATP Hà Nội phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại điểm dừng đèn đỏ

Không chỉ phát khẩu trang, cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT số 3 đã tranh thủ tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông cách phòng chống dịch bệnh corona. Được biết, tại địa điểm giải quyết vi phạm giao thông của Đội CSGT số 3, những người đến làm thủ tục xử lý vi phạm giao thông đều được phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh corona.

Tại phòng tiếp dân, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an quận Bắc Từ Liêm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, chỉ huy đơn vị cũng đã chỉ đạo cán bộ chiến sỹ phát khẩu trang, găng tay miễn phí cho người dân đến liên hệ công tác, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng ngừa, tránh việc lây nhiễm lan rộng.

Trước đó, ngày 2-2, Báo An ninh Thủ đô và Đoàn thanh niên - CATP Hà Nội cũng đã tổ chức phát 75. 000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân tại các điểm công cộng như khu vực Ga Hà Nội, điểm đầu phố Đặng Thai Mai thuộc quận Tây Hồ.

Trao đổi với chúng tôi về công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị, Đại tá Nguyễn Minh Hải thông tin: “Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của Giám đốc CATP về việc chủ động phòng dịch ngay từ đầu, nên đến nay lực lượng CATP vẫn đảm bảo công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ. Giám đốc CATP đã chỉ đạo Bệnh viện CATP ghi nhận cụ thể và theo dõi tất cả trường hợp cán bộ chiến sỹ, nếu nghi vấn nhiễm bệnh dịch do vi rút corona gây ra, để có biện pháp chữa trị kịp thời.

Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội phát khẩu trang cho người dân đến liên hệ làm việc

Trước mắt, đối với cán bộ chiến sỹ, để bảo đảm sức khỏe và hạn chế tối đa bị lây nhiễm, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị triển khai nhiều biện pháp phòng, chống, đồng thời hướng dẫn cán bộ chiến sỹ cách nhận biết bệnh. Cùng với đó, tăng cường chất dinh dưỡng, đủ nước, tập luyện thể dục hằng ngày để tăng cường sức đề kháng”.