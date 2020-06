Công an Hà Nội sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho phóng viên tác nghiệp, trao đổi thông tin

Trung tướng Đoàn Duy Khương cùng đoàn công tác CATP Hà Nội chúc mừng Báo Nhân dân

Tại Báo Nhân dân, Trung tướng Đoàn Duy Khương tặng lẵng hoa tươi thắm cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Ông Phan Văn Hùng - Uỷ viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân dân, đại diện Báo Nhân dân tiếp đoàn chân thành cảm ơn đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội và các thành viên trong đoàn đã quan tâm đến những người làm báo nói chung và đặc biệt là cơ quan báo Đảng.

“Từ khi thành lập đến nay, Báo Nhân dân luôn thực hiện nghiêm nguồn thông tin, để những thông tin khi được đăng tải chính xác và nhanh. Báo Nhân dân luôn đồng hành với sự nghiệp của Đảng nói chung và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Quốc phòng, An ninh, đồng thời cũng phối hợp rất chặt chẽ với Công an Hà Nội để thông tin ngay những vấn đề nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô…”, ông Phan Văn Hùng chia sẻ.

Đến thăm, chúc mừng Báo Quân đội nhân dân, Trung tướng Đoàn Duy Khương đã trân trọng trao tặng lẵng hoa chúc mừng tới Ban biên tập, phóng viên, biên tập viên của báo.

Trung tướng Đoàn Duy Khương cùng đoàn công tác CATP Hà Nội chúc mừng Báo Quân đội nhân dân

Thay mặt tập thể Báo Quân đội nhân dân, Đại tá Đoàn Xuân Bộ trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Ban Giám đốc và CBCS Công an TP Hà Nội.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ chia sẻ, mối quan hệ giữa Báo Quân đội nhân dân với lực lượng CATP nói chung và đặc biệt là Công an cơ sở luôn có sự khăng khít và chặt chẽ. Tình cảm giữa báo với lực lượng CATP Hà Nội mãi mãi bền vững.

Để thuận lợi cho việc tác nghiệp của phóng viên cũng như việc nắm thông tin liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn Hà Nội, Đại tá Đoàn Xuân Bộ mong muốn CATP Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa khi phóng viên của báo tác nghiệp.

Khẳng định mối quan hệ gắn bó, bền chặt giữa Báo Quân đội nhân dân và CATP Hà Nội, đồng chí Giám đốc CATP cho biết sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho phóng viên của Báo Quân đội nhân dân nói riêng và phóng viên các báo nói chung, khi tham gia tác nghiệp, trao đổi thông tin, thực hiện hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững của Thủ đô.