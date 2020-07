Công an Hà Nội sẵn sàng các phương án bảo vệ Đại hội khỏe "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ VIII

ANTD.VN - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trưởng Tiểu ban An ninh, Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VIII – năm 2020 vừa chủ trì hội nghị Tiểu ban An ninh để triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đại tá Phan Vũ Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Đại hội, cùng các đồng chí thành viên Tiểu ban An ninh dự hội nghị.

Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VIII sẽ diễn ra vào ngày 1-8 tại Học viện An ninh. Ngày 15-6, Tiểu ban An ninh Đại hội khỏe đã xây dựng và triển khai Kế hoạch, trong đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thành viên phối hợp đảm bảo ANTT cho các hoạt động của Đại hội. Đến nay, trên cơ sở kế hoạch của Tiểu ban An ninh, các đơn vị liên quan đã triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị là thành viên Tiểu ban đã phối hợp khảo sát thực tế toàn bộ các khu vực diễn ra các hoạt động của Đại hội khỏe; đồng thời họp bàn và thống nhất các phương án phối hợp bố trí lực lượng đảm bảo ANTT, TTATGT, PCCC; thống nhất phạm vi, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ.

Quá trình xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch, Công an Hà Nội đã nhận được sự hỗ trợ trách nhiệm của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Tại hội nghị, các đơn vị chức năng Công an thành phố và thành viên Tiểu ban An ninh đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các mặt công tác tổ chức, cũng như bàn thảo chi tiết từng nội dung trong phương án bảo vệ của lễ khai mạc, bế mạc và khi các môn thi đấu diễn ra…

Phát biểu quán triệt về công tác tổ chức, bảo vệ Đại hội, Đại tá Phan Vũ Minh đánh giá: căn cứ kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Đại hội khỏe, Ban Tổ chức, các tiểu ban Đại hội Khỏe đã triển khai đúng chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VIII - năm 2020.

Đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu từ nay đến khi Đại hội khỏe diễn ra, các đơn vị thành viên Ban tổ chức, các Tiểu ban phải tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo đúng nội dung nhiệm vụ được phân công…

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các thành viên Tiểu ban An ninh và các đơn vị chức năng Công an TP thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Vũ Minh. Bộ phận thường trực của các đơn vị thành viên Tiểu ban phải thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác tổ chức các hoạt động của Đại hội để chủ động xây dựng phương án bảo vệ và điều chỉnh các phương án phù hợp với quá trình tổ chức các hoạt động của Đại hội khỏe, đảm bảo Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” diễn ra thành công tốt đẹp…