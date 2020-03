Công an Hà Nội: Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chiều nay (3-3), dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Thiếu tướng Đào Thanh Hải, CATP đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3-2020.

Chủ động công tác tham mưu, kéo giảm nhiều loại tội phạm

Theo tổng hợp của Phòng Tham mưu, trong tháng 2, CATP đã làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố, các Ban Chỉ đạo của Thành phố chỉ đạo, triển khai, sơ, tổng kết các chương trình, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với đó, CATP chủ động triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung, biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, trọng tâm là bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác đảm bảo ANTT có liên quan; tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 15/11/2019 đến ngày 14/02/2020).

Toàn cảnh hội nghị

Với đồng bộ những chỉ đạo, giải pháp, biện pháp quyết liệt, trong tháng 2, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố giảm 167 vụ = 35,3% so với tháng 1-2020; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 83,2%; khám phá trọng án đạt tỷ lệ 100%.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, một trong những “điểm nhấn” là việc phát hiện, xử lý các hoạt động lợi dụng tình dịch bệnh Covid-19 để đầu cơ, găm hàng, nâng giá đối với các mặt hàng khẩu trang, thiết bị y tế.

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả với việc chủ động, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, trong đó tập trung thực hiện Kế hoạch số 26 ngày 30/01/2015 của CATP về “Phòng ngừa, đấu tranh giải quyết địa bàn tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Trong tháng 2, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu trên cả ba tiêu chí so với tháng trước và cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, CATP triển khai Quyết định bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 105 xã còn lại thuộc 18 huyện, thị xã ; hoàn thành 100% xã trên địa bàn Thành phố bố trí Công an chính quy, đảm bảo và vượt lộ trình đề ra.

Duy trì cao độ tinh thần « diệt giặc Covid-19 »

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, lần lượt các phòng chức năng đã báo cáo, tham luận tình hình, kết quả một số lĩnh vực công tác, như: triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong CATP; công tác đảm bảo kỹ thuật, hậu cần, trang cấp trang thiết bị y tế, cách ly liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ CATP; tình hình, kết quả thực hiện việc bố trí, điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 386 xã; công tác đảm bảo hậu cần cho Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Nhiều vấn đề, vướng mắc được các đơn vị nêu tại hội nghị đã được Ban Giám đốc CATP trao đổi, gợi mở biện pháp giải quyết triệt để

Từng vấn đề, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các đơn vị đã được Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao đổi, gợi mở biện pháp giải quyết.

Tiếp đó, các đồng chí Phó Giám đốc CATP đã có những chỉ đạo, giao nhiệm vụ đối với các đơn vị, địa bàn, trên toàn diện các lĩnh vực. Cụ thể, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đã nhấn mạnh một số chỉ đạo, yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid-19; trong đó chú trọng trang cấp phương tiện, thiết bị cho cán bộ chiến sỹ trong quá trình làm nhiệm vụ. Phòng chức năng CATP phối hợp Công an cơ sở phải tăng cường phổ biến cho cán bộ, chiến sỹ nắm rõ quy trình công tác phòng chống, dịch…

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, Đại tá – Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng lưu ý Văn phòng Cơ quan CSĐT về công tác nghiệp vụ liên quan đến phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Yêu cầu các đơn vị tập trung báo cáo tổng kết đợt cao điểm tấn công trân áp tội phạm, tệ nạn xã hội; Đại tá Nguyễn Thanh Tùng giao phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận, huyện, thị xã tập trung nắm bắt, xác minh và xử lý nghiêm hiện tượng các đối tượng lộng hành công khai gây rối trật tự; nhận diện rõ tính chất, tình hình hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm đột nhập để có biện pháp đấu tranh hiệu quả. Cùng với đó, phải làm tốt công tác xử lý tin báo tố giác tội phạm, công tác chấp hành pháp luật. “Phòng Cảnh sát hình sự cũng như các địa bàn cần chủ động đánh giá, phân tích, và có giải pháp phòng chống tội phạm ngay từ những ngày, tháng đầu của năm. Bên cạnh đó, phải tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là khi xã đã có Công an chính quy về. Phải thể hiện rõ hiệu quả ưu việt của Công an chính quy ở xã”, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ…

Lần lượt sau đó, các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Trần Ngọc Dương và Đại tá Nguyễn Văn Viện đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ trọng tâm đối với các đơn vị, địa bàn trong lĩnh vực đảm bảo an toàn PCCC&CNCH; công tác đảm bảo TTATGT-TTĐT; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; phòng ngừa dịch bệnh ở các cơ sở giam giữ...

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đánh giá cao những cố gắng, kết quả các đơn vị, địa bàn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm, xuyên suốt thời gian tới với toàn lực lượng Công an Thủ đô, là phòng chống dịch bệnh Covid-19. “Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ, triển khai phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ”, Thiếu tướng Đào Thanh Hải chỉ rõ; và gợi mở, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, là làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, quản lý người nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

“Các đơn vị phải nắm chắc số người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh từ các nước có dịch, các thành phố đang là tâm dịch để phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và chính quyền địa phương trong công tác phòng dịch; thực hiện nghiêm túc việc rà soát, phối hợp tổ chức cách ly đối với các trường hợp trong diện cần cách ly theo chỉ đạo của ngành Y tế. Yêu cầu đặt ra là phải chủ động nắm chắc con người. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa dịch”, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nói.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường công tác nắm chắc tình hình, đặc biệt là trên không gian mạng; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, kích động, tung tin đồn thất thiệt, tuyên truyền sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan, Thuế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt tạo sự khan hiếm giả các mặt hàng y tế, buôn lậu, buôn bán các sản phẩm giả liên quan đến phòng chống dịch bệnh, nhất là khẩu trang y tế.

Thời gian tới, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng đã nhấn mạnh những yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm. Các đơn vị, địa bàn không được hình thành tâm lý chủ quan, chùng xuống; tăng cường phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là hoạt động cờ bạc. Công an cơ sở tăng cường công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm tốt công tác quản lý, quan tâm cán bộ chiến sỹ, nhất là ở các xã…