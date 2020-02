Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị ứng phó virus Corona

ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona trên toàn thế giới và tại Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với các đơn vị có nhiều biện pháp phòng ngừa…

Để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan nắm tình hình di biến động của dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây nên.

Dịch bệnh liên quan virus corona đang diễn biến phức tạp

Cùng với đó, các đơn vị đã chủ động phối hợp lực lượng An ninh cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức giám sát bằng máy đo thân nhiệt, quan sát tình trạng sức khỏe đối với 100% hành khách trên các chuyến bay từ Trung Quốc đáp xuống sân bay Nội Bài. Tổ chức rà soát các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 12/2019 để chủ động phát hiện các trường hợp lây hoặc nghi nhiễm, phối hợp với ngành y tế xử lý kịp thời.

Công an thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở, ban, ngành liên quan, bệnh viện, trạm y tế triển khai các biện pháp phòng chống, ngăn chặn, không để lây lan bệnh dịch trên địa bàn; chủ động chuẩn bị các trang thiết bị y tế cần thiết bảo đảm sức khỏe CBCS và nhân dân. Tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh để đăng tải, phát tán lên không gian mạng các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc tình hình liên quan đến dịch bệnh tại Việt Nam, gây hoang mang trong dư luận người dân.

Đề nghị người dân cập nhật thông tin liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử chính thống của ngành Y tế. Công an thành phố sẽ chủ động cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh để người dân nắm thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.