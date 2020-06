Công an Hà Nội mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy

Thiếu tướng Đỗ Đức Bình, Cục phó Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy và các tham luận của một số quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Đức Bình, Cục phó Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Bộ Công an đã biểu dương, đánh giá những nỗ lực, thành tích của CATP Hà Nội.



Khái quát tình hình tội phạm ma túy trên cả nước, Thiếu tướng Đỗ Đức Bình nêu rõ: “Trong nhiều năm qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, kiên quyết loại trừ tệ nạn ma tuý ra khỏi đời sống xã hội”.

Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý toàn quốc và các lực lượng chức năng trong đó có Hà Nội đã phối hợp phát hiện, triệt phá 9.038 vụ, bắt giữ hơn 12.620 đối tượng, thu giữ hơn 181 kg heroin, trên 1.480kg và 783.970 viên MTTH; qua đó đã khởi tố 8.039 vụ với 10.018 bị can; phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma tuý rất lớn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại địa bàn Hà Nội, từ đầu năm 2019 đến nay, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên và Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã của TP. Hà Nội đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, nhất là tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, đối tượng phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa được công an các cấp của Thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, quyết liệt; công tác quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy, công tác cai nghiện ma túy đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác tuần tra, kiểm soát, sử dụng biện pháp hành chính công khai của lực lượng 141 và Cảnh sát cơ động tiếp tục phát huy hiệu quả.

Riêng 5 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, CATP Hà Nội đã phát hiện, điều tra khám phá 1.763 vụ với 2.451 đối tượng, trong đó triệt phá được nhiều điểm, đối tượng mua bán ma túy phức tạp.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các Chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, lãnh đạo CATP trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Để làm tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng nhất là quản lý số đối tượng hoạt động lưu động, các loại hình kinh doanh có điều kiện...

Các đại biểu tại Hội nghị triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố

Cùng với đó, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cũng như tác hại của ma túy; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”.

"Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP hà nội cần chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an các tỉnh, thành phố; tiếp tục tổ chức thực hiện, ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp giữa Công an Hà Nội với Công an các tỉnh trọng điểm về ma tuý, có địa bàn giáp ranh phức tạp, để tăng cường thực hiện tốt trao đổi thông tin, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma tuý" - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.