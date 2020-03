Công an Hà Nội luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô

ANTD.VN - Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tới vị trí và vai trò của Công an Hà Nội trong buổi làm việc với Đảng bộ CATP về công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như nhiệm vụ Công an trọng tâm trong những tháng cuối năm 2020 diễn ra sáng nay (11-3).

Cùng chung quan điểm nhận xét, đánh giá Công an Hà Nội với đồng chí Bí thư Thành ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung biểu dương và gợi mở, chỉ đạo 8 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của CATP Hà Nội cần triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Những giải pháp và nhiệm vụ của CATP Hà Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng về trước mắt và lâu dài trong việc ổn định dư luận, tình hình, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực của Thủ đô.

Luôn chủ động, sẵn sàng các biện pháp đảm bảo ANTT

Mở đầu buổi làm việc với Đảng bộ CATP Hà Nội, trên tinh thần khẩn trương, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin: Sắp tới có nhiều sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và các cấp lãnh đạo thành phố sẽ cân nhắc trong khâu tổ chức những sự kiện này, sao cho đảm bảo hiệu quả, tuyệt đối an toàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh tới những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng CATP Hà Nội trong tình hình mới



Sau khi nghe báo cáo của Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội về kết quả công tác Công an năm 2019, 2 tháng đầu năm 2020 cũng như những nhiệm vụ, phương hướng cuối năm, đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ có số lượng Đảng viên đông nhất toàn quốc. Số lượng các tổ chức cơ sở Đảng cũng đông nhất. Sắp tới, CATP Hà Nội cũng như các đơn vị sẽ tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp. Đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào Thủ đô, ngay tại quận Ba Đình, đã cho thấy tính chất mức độ rất cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ: "Khái quát những thông tin trên để thấy rằng nhiệm vụ hiện tại và sắp tới của CATP Hà Nội và các sở, ban, ngành khác của thành phố là rất lớn, nặng nề".

Bí thư Thành ủy muốn nghe sâu hơn về các kiến nghị đề xuất của CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo ANTT, cũng như phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là công tác đảm bảo ANTT từ nay đến cuối năm, an ninh chính trị nội bộ.

“Lực lượng Công an phải trong sạch, vững mạnh, là lá chắn, thanh gươm sắc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; phục vụ tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp”- Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ vai trò và trách nhiệm cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực này của lực lượng Công an Thủ đô.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND - TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung lưu ý 8 giải pháp, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với CATP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong thời gian tới



Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý: "Càng gần đến Đại hội Đảng, tình hình TTATXH sẽ có những phức tạp, CATP Hà Nội cùng với các đơn vị chức năng phải tăng cường đảm bảo ANTT". Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng Công an, đảm bảo vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng với lực lượng Công an.

Đồng chí Vương Đình Huệ biểu dương CATP Hà Nội đã chủ động trong công tác chuẩn bị tiến độ tổ chức đại hội trong Đảng bộ CATP và Công an cấp cơ sở. Bí thư Thành ủy gợi mở trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, CATP Hà Nội cần chủ động hơn nữa về nhân sự, thời gian chuẩn bị đại hội Đảng các cấp ở cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.



Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo kết quả công tác năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020 cũng như các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn làm việc



Gợi mở thêm cho CATP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị CATP báo cáo sâu hơn về công tác chuẩn bị Đại hội, chuẩn bị nhân sự, Công an các quận huyện; làm rõ hơn những phương án kế hoạch công tác, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động đến công tác đảm bảo ANTT, để có phương hướng giải quyết hiệu quả, đặc biệt, là công tác xây dựng lực lượng trong CATP...

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn kiểm tra về công tác xây dựng lực lượng, chuẩn bị Đại hội Đảng của CATP. Việc sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức và bộ máy của CATP, đưa Công an chính quy về Công an xã theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện và xã bám cơ sở”.

Nhiều đề xuất về công tác xây dựng lực lượng, nhất là Công an cấp cơ sở đã được Thiếu tướng Đào Thanh Hải báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy. Các đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cũng báo cáo bổ sung về công tác đảm bảo ANCT, ANTT cũng như phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

An toàn của Thủ đô đặt lên vai lực lượng Công an

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh 2 nhóm nội dung, về công tác chuyên môn và chuẩn bị Đại hội Đảng của CATP. Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương những thành tích, kết quả của CATP trong thời gian qua, đặc biệt là chủ động, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác phòng chống tội phạm cũng đạt được nhiều kết quả, thể hiện ở tỷ lệ điều tra khám phá án; đấu tranh hiệu quả những tội phạm "nóng", tội phạm "ẩn", có yếu tố nước ngoài, xuyên quốc gia. Công tác điều tra, bảo vệ những vụ án nằm trong diện thành phố, Trung ương chỉ đạo, quản lý được xét xử trên địa bàn. Công tác phối hợp giữa CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô, cũng như với các đơn vị chức năng được thực hiện rất tốt.

Với tư cách là Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao kết quả và sự chủ động của CATP như: Thực hiện nghiêm túc việc cách ly những trường hợp được theo dõi diễn biến về dịch bệnh Covid-19; tổ chức chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở xác minh những trường hợp có liên quan; cắt cử CBCS thực hiện nghiêm, hiệu quả việc cách ly những khu vực, phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định vị trí, vai trò của CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH cũng như là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ, nhân dân Thủ đô



Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu CATP tăng cường cải cách thủ tục hành chính, quản lý nhân hộ khẩu. Những thủ tục nào rườm rà, không phù hợp thì rà soát cắt giảm tối đa, phục vụ hiệu quả cho nhân dân, doanh nghiệp. Quản lý và cải cách những giấy phép kinh doanh nghành nghề có điều kiện, đảm bảo hiệu quả, nhanh, chính xác. Hệ thống Sam quản lý nhân hộ khẩu, dữ liệu ở những phương, địa bàn hợp nhất phải sớm có kế hoạch bổ sung, điều chỉnh dữ liệu, thông tin.

Liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mấu chốt CATP Hà Nội phải là nòng cốt, thực hiện tốt hơn, sâu và rộng khắp hơn. Chủ tịch UBND TP đề nghị CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý chặt, phòng ngừa, xử lý nghiêm những hành vi làm giả, buôn bán trốn thuế, gian thương trục lợi trước tình hình dịch bệnh. CATP Hà Nội cũng quan tâm hơn nữa cấp cơ sở, làm tốt công tác đảm bảo TTĐT, vỉa hè; đồng thời giải đáp một số đề xuất của CATP Hà Nội trong công tác xét nghiệm, chống dịch bệnh, xây dựng trụ sở, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ của Công an xã.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Đảng bộ CATP đẩy nhanh tiến độ Đại hội Đảng bộ Công an cấp cơ sở, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra



Liên quan đến công tác Đại hội Đảng của CATP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương CATP chủ động công tác chuẩn bị triển khai những nội dung của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy. Đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đồng tình với 12 nhiệm vụ tiếp theo được CATP đề xuất và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Đại hội Đảng Công an cấp cơ sở, gợi mở những biện pháp, kế hoạch chuẩn bị trong công tác Đại hội Đảng Công an các cấp trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý những vấn đề, lĩnh vực trọng điểm trong thời gian tới có liên quan đến công tác Đại hội Đảng, đồng thời yêu cầu CATP chủ động về thông tin, phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao báo cáo của CATP Hà Nội; những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc CATP. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý CATP Hà Nội cần thực hiện nghiêm túc 8 ý kiến đóng góp của Chủ tịch UBND TP và những đề xuất, giải pháp của đại diện đoàn kiểm tra tại buổi làm việc.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Mọi diễn biến, tình hình tại Thủ đô đều có những tác động rất lớn tới cả nước. Chính vì vậy, Đảng bộ Thủ đô, Đảng bộ CATP Hà Nội có vai trò hết sức quan trọng. Đảng và Nhà nước cũng như Thành ủy, UBND TP luôn nhận thức và chăm lo, quan tâm đặc biệt tới Đảng bộ CATP Hà Nội.

Biểu dương và lược lại những thành tích, chiến công của CATP Hà Nội trong những năm qua, đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ: Đây là những thuận lợi và cũng là thách thức, nhiệm vụ nặng nề đối với các đồng chí trong giai đoạn hiện nay. Dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua đã tác động mạnh mẽ, dẫn tới những đảo lộn trong sinh hoạt, đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ CATP Hà Nội đã hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH cũng như phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Nhiệm vụ này vừa có ý nghĩa cấp bách nhưng cũng lâu dài, hỗ trợ đắc lực cho sự bình yên của Thủ đô, ổn định xã hội, phát triển kinh tế…

Trung tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, hứa Đảng bộ CATP và Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP cùng CBCS Công an Thủ đô thực hiện nghiêm túc, hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ được giao



Nhấn mạnh tới những yêu cầu đặc biệt về kinh tế, xã hội, chính trị trong năm 2020 của cả nước và Thủ đô, đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ nhiệm vụ của CATP Hà Nội càng nặng nề hơn bao giờ hết. Bí thư Thành ủy yêu cầu CATP Hà Nội xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng tầm với những nhiệm vụ chung của thành phố và đất nước.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng trong mọi hành động, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu Công an, bảo vệ Đảng, bảo vệ Thủ đô. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Đảng bộ, thực sự tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo dục cho từng CBCS thấm nhuần 6 Điều Bác Hồ dạy, 5 lời thề, 10 Điều kỷ luật của lực lượng CAND, coi đó là kim chỉ nan cho mọi hành động.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ Công an đối với nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH; làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo, trên cơ sở đó có phương án xử lý, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện hiệu quả vai trò thành viên của các Ban chỉ đạo thành phố; phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm nằm trong diện phân cấp của Trung ương, Hà Nội.

Làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân; phối hợp với các cơ quan khác của Trung ương và Thành ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đảng bộ CATP Hà Nội phải đẩy nhanh việc cơ cấu, sắp xếp nhân sự để phục vụ Đại hội ở cấp cơ sở, tiến tới đại hội Đảng bộ CATP.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý CATP Hà Nội phải chủ động nắm tình hình nhất là ở cấp cơ sở; chủ động bảo vệ CBCS, nhân viên y tế và nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đồng tình với những ý kiến đề xuất về kinh phí chống dịch; đề án xây dựng cơ sở cho công an xã.

“Đảng bộ thành phố Hà Nội có truyền thống vẻ vang, hào hùng. Nhân dân Thủ đô Anh hùng đặt trọn niềm tin vào lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng. Thành ủy và UBND TP cũng rất mong và tin tưởng CATP Hà Nội xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô giàu mạnh, văn minh, thanh lịch, trí tuệ...”- Đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn.