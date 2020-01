Công an Hà Nội lắng nghe ý kiến người dân để hoàn thiện mình

Đông đảo người dân tham gia hội nghị đóng góp ý kiến cho lực lượng công an cơ sở

Đây là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Cùng với đó, thông qua hội nghị, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng công an, phát huy vai trò làm chủ của người dân...



Cầu nối giữa công an với nhân dân

Song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội xác định việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và nhân dân là biện pháp, cách làm thiết thực, có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an Thủ đô trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2019, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị công an quận, huyện, thị xã chủ trì hội nghị để lắng nghe và trả lời, giải đáp các ý kiến của nhân dân. Đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền, các đơn vị sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đội, phòng công tác chuyên môn, nghiệp vụ của CATP trả lời nhân dân trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc hội nghị.

Theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội: “Với tinh thần lấy dân làm gốc, chủ động lắng nghe để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc của nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, việc tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đã được đông đảo quần chúng nhân dân đón nhận rất phấn khởi, nhiệt tình. Người dân đã có cầu nối để nói lên những tâm tư, nguyện vọng, đóng góp cho lực lượng công an. Hội nghị tại các địa phương đã được nhân dân đánh giá cao, thể hiện sự cầu thị, tiến bộ của lực lượng Công an Thủ đô, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Cùng với đó, đã gắn việc tổ chức hội nghị với việc kiểm điểm, đánh giá tình hình an ninh trật tự và góp ý cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự năm 2019”.

Tiếp nhận ý kiến đóng góp

Trong năm 2019, đã có 30 quận, huyện, thị xã trong thành phố tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Toàn thành phố đã tổ chức 297 hội nghị với 31.592 đại biểu và nhân dân tham dự. Qua các hội nghị tại cơ sở, người dân đã đóng góp, cung cấp cho lực lượng Công an Thủ đô 6.858 ý kiến. Đây là những thông tin rất quan trọng và ý nghĩa, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh. Các vấn đề được nhân dân phản ánh đa dạng, phong phú có liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, phẩm chất đạo đức lối sống của lực lượng công an…

Việc tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đã tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa công an và nhân dân, đẩy mạnh phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển. Cùng với đó, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, Đảng, Nhà nước, là cầu nối để công an và nhân dân gắn bó, chia sẻ.

Phần lớn các ý kiến của người dân đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc của CBCS các đơn vị công an cơ sở, nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực đã luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tinh thần, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Qua đó, giúp đỡ nhân dân giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong cuộc sống. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, phát hiện kịp thời các biểu hiện bất minh, vi phạm pháp luật, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Thông qua các hội nghị, người dân đã ghi nhận, khơi ngợi biểu dương một số đơn vị công an cơ sở như: CAP Phương Canh, Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), CAP Quốc Tử Giám (quận Đống Đa)... làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, người dân cũng đánh giá CBCS Công an Thủ đô có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tư thế lễ tiết tác phong và văn hóa giao tiếp, ứng xử có nhiều đổi mới từ nhận thức đến lời nói và việc làm.



Ở hội nghị của Đồn Công an Đường Lâm (Công an thị xã Sơn Tây), một người dân xúc động nói lời cảm ơn đối với 2 CBCS của đơn vị là Giang Huy Năng và Nguyễn Trung Hiếu, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, giáo dục cảm hóa 1 thanh niên từ bỏ ma túy, tự nguyện cai nghiện sau nhiều năm lầm lỗi, trở về nhà thành một công dân tốt, lương thiện, có ích cho gia đình, xã hội.

Ông Phạm Văn Sáu (Tổ dân phố số 6, phường Thịnh Quang) đóng góp ý kiến cho công an phường

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân

Theo Thượng tá Tô Anh Dũng - Trưởng CAQ Long Biên: “Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân thực sự là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế. Những ý kiến đóng góp thẳng thắn và trách nhiệm của nhân dân giúp các đơn vị có nhiều thông tin giá trị trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, đề ra phương hướng giải pháp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian tiếp theo”.

Sau mỗi Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tình hình an ninh trật tự ở các địa bàn có sự chuyển biến tích cực, các băng, ổ nhóm tội phạm gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân, đặc biệt tình trạng lô đề, cờ bạc, tệ nạn xã hội, hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, đổ chất bẩn, chất thải được giải quyết và giảm rõ rệt. Tại Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” của CAP Thịnh Quang diễn ra ngày 15-10, người dân đã sôi nổi đóng góp 14 ý kiến.

Ông Phạm Văn Sáu (Tổ dân phố số 6, phường Thịnh Quang) nhận xét: “Thời gian qua, CBCS Công an phường đã bám sát các chỉ đạo của cấp trên, có mối quan hệ gần gũi với nhân dân. Đặc biệt, các đồng chí Cảnh sát khu vực đã thường xuyên bám sát cơ sở, nắm và giải quyết các mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn trong khu dân cư ngay từ khi mới phát sinh. Cùng với đó, lực lượng công an phường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an quận thường xuyên xuống địa bàn, đến tận nhà dân để cấp đổi căn cước công dân cho người già và các em học sinh. Thực hiện tuần tra đêm, CAP Thịnh Quang đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản. Đây là một trong những việc làm được người dân nhiệt tình ủng hộ, biểu dương”.

Đại diện cho người dân sống trong cụm dân cư của mình và cũng như việc đóng góp các tâm tư, nguyện vọng của bản thân về CAP Quán Thánh, ông Đỗ Bá Quát (người dân trú tại phường Quán Thánh) cho biết, về kết quả công tác trong năm 2019, công an phường đã đạt được là điều đáng mừng. Tuy nhiên, ông Quát cũng thẳng thắn nêu tình trạng cải cách hành chính hiện nay vẫn chưa thực sự tạo được bước đột phá, khiến cho người dân vẫn gặp phải một số khó khăn.

Đơn cử như việc đi làm căn cước công dân, nếu trong hộ khẩu không có ngày, tháng, năm sinh, thì dân phải mất rất nhiều thời gian để làm lại hay xác nhận. Việc này chẳng khác gì bắt dân “chạy quanh” khi vào việc. “Từ những thực tế này, CBCS làm trong chuyên môn của mình cần phải có đề xuất, hay có những thao tác xử lý mềm dẻo, linh hoạt để người dân đỡ vất vả hơn. Bởi địa bàn do cảnh sát khu vực quản lý thì phải nắm rõ, hiểu rõ…”, ông Quát nói.

