Công an Hà Nội hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Chặng nước rút cuối cùng

Quyết liệt trong công tác chỉ đạo

Tháng 3-2020, tại hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu từ Trung ương tới cơ sở phải thống nhất nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an các đơn vị, địa phương phải quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch, góp phần đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Nhận thức sâu sắc về vấn đề này, từ tháng 2-2020 đến nay, Công an Hà Nội đã ban hành 3 kế hoạch liên quan đến việc triển khai thu thập dữ liệu dân cư. Ngày 5-6, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và các kế hoạch của CATP Hà Nội, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, huy động tối đa mọi nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật, Giám đốc CATP Hà Nội đã ban hành Mệnh lệnh số 05 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách triển khai Dự án dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lực lượng CSKV toàn thành phố đã đến tận nhà, phát phiếu, hướng dẫn người dân kê khai phiếu thu thập dữ liệu dân cư

Theo đó, thủ trưởng công an các đơn vị quận, huyện thị xã chỉ đạo công an cấp xã tổ chức kiểm tra, rà soát 100% số phiếu thông tin dân cư; phiếu cập cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư đã được thu thập, cập nhật, chỉnh sửa vào hệ cơ sở dữ liệu dùng chung của CATP. Việc bổ sung, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin dân cư còn thiếu hoặc chưa đúng phải đảm bảo đúng, đủ, “sống” trước khi trích xuất và chuyển đổi Cơ sở dữ liệu dân cư của Hà Nội vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cũng theo Mệnh lệnh 05, lực lượng công an phải sử dụng đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm huy động tối đa nguồn nhân lực, phương tiện tại chỗ để phối hợp, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy và bán chuyên trách thực hiện nhiệm vụ được giao; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả; chia thành ca kíp cụ thể để đảm bảo tận dụng tối đa sử dụng máy tính kết nối hệ thống.

Chủ động hướng dẫn người dân kê khai phiếu thu thập dữ liệu dân cư

Rõ trách nhiệm từng đơn vị trong triển khai

Đại tá Ngô Duy Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thông tin, với vai trò chủ công trong thực hiện đề án, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH bên cạnh chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc CATP, phòng còn hướng dẫn công an các quận, huyện, thị xã thực hiện thống nhất nội dung kiểm tra, rà soát lại số phiếu đã được thu thập, cập nhật, chỉnh sửa vào Hệ cơ sở dữ liệu dùng chung của CATP; tổ chức kiểm tra công tác thu thập, cập nhật và chỉnh sửa thông tin.

“Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã tập hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư của các đơn vị, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để kịp thời tham mưu với Ban Giám đốc CATP chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục khó khăn như lỗi đường truyền, thiết bị đầu cuối, tài khoản, mở các trường thông tin bị khóa, biểu mẫu và những vấn đề phát sinh mới” - chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thông tin.

CATP đã trang cấp vật tư, thiết bị để lực lượng CSKV nhập liệu cơ sở dữ liệu dân cư

Thời điểm triển khai đề án cũng là lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Việt Nam. Hà Nội cũng có khu vực xuất hiện người nhiễm Covid-19 nên thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, song để kịp tiến độ đề ra, Công an các quận, huyện, thị xã đã tổ chức tập huấn bằng nhiều hình thức khác nhau cho CBCS làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu dân cư.

Thượng tá Vũ Văn Thi – Phó Trưởng Công an quận Đống Đa nhìn nhận việc xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một bước đột phá trong việc áp dụng công nghệ thông tin, tiến tới mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử trong đó Công an là lực lượng nòng cốt đặc biệt là lực lượng công an cấp cơ sở. Chính vì thế 100% Công an các quận, huyện, thị xã đều tổ chức tập huấn, thông qua đó chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời cập nhật những thông tin mới cho CBCS làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu dân cư.

Sau từng bước tổ chức bài bản, cảnh sát khu vực toàn thành phố đã đồng loạt ra quân thu thập dữ liệu dân cư, xác minh thông tin đúng, chuẩn, “sống” theo yêu cầu Mệnh lệnh 05 của Giám đốc CATP. Như một cuộc chạy đua nước rút vì thời hạn ngày càng thu hẹp, từng cán bộ CSKV phải thu xếp công việc thường ngày, dành thời gian đi phát phiếu, nhận phiếu, cập nhật bằng máy tính.

Mỗi CSKV đều ý thức trách nhiệm, nỗ lực hết mình trong công tác nhập dữ liệu dân cư trên địa bàn

Trung tá Trần Gia Huấn, CSKV CAP Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm cũng như hàng nghìn CSKV khác trên địa bàn thành phố 3 tháng qua đã không có cơ hội chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Anh vội vàng với những phiếu DC01, DC02 rồi những công việc thường ngày của người CSKV.

“Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội triển khai thu thập dữ liệu dân cư để tập hợp vào cơ sở dữ liệu dân cư dùng chung. Mỗi lần đều có những đặc điểm khác nhau, nhưng tựu chung lại đều phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Ý thức được điều đó nên mỗi CSKV dù vất vả, khó khăn vẫn cố gắng hết sức để kịp tiến độ” – Trung tá Trần Gia Huấn chia sẻ.

Hiện công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn đang khớp nối những dữ liệu cuối cùng về Bộ Công an, đảm bảo đúng tiến độ, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử theo đề án đã được phê duyệt.

Để hoàn thành công tác thu thập dữ liệu dân cư, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm là đã chỉ đạo Công an 13 phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và tham mưu báo cáo đề xuất Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đợt rà soát, đánh giá chất lượng và hoàn chỉnh dữ liệu dân cư đạt kết quả tốt. Chỉ đạo bộ phận thông tin truyền thông tổ chức thông báo trên hệ thống truyền thanh vào đầu giờ buổi sáng, cuối giờ buổi chiều về nội dung rà soát, đánh giá chất lượng và hoàn chỉnh dữ liệu dân cư để nhân dân biết, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng CSKV hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dù ít người nhưng vẫn phải đảm bảo đúng tiến độ thu thập dữ liệu dân cư

Công an xã chính quy đảm nhận chức danh công an xã tại địa bàn xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội bắt đầu từ thàng 12-2019 với vỏn vẹn 8 CBCS bao gồm cả chỉ huy. Trong khi đó, Dương Liễu là một làng nghề với hơn 1,4 vạn dân, chưa tính những người tạm trú trên địa bàn. Trước đó, việc thu thập dữ liệu dân cư phục vụ Hệ cơ sở dữ liệu dân cư dùng chung của Hà Nội đã nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị công an nội thành do thời điểm đó, lực lượng công an xã vẫn là bán chuyên trách, nên thực tế Công an xã cũng chưa có nhiều kinh nghiệm.

Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của Công an huyện Hoài Đức qua các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tập huấn, Công an xã Dương Liễu đã dần “vỡ” ra vấn đề và khẩn trương bắt tay vào việc. Nhận thức rõ đây là một việc làm có ý nghĩa trọng tâm, xuyên suốt, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử nên chỉ huy Công an xã đã động viên, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, không nghỉ phép trong giai đoạn thu thập dữ liệu dân cư, thậm chí cả chỉ huy Công an xã cũng trực tiếp thu thập dữ liệu như CBCS. Nhờ đó, dù quân số còn khá mỏng nhưng chúng tôi cũng đã hoàn thành tốt việc thu thập dữ liệu dân cư.