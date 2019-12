Công an Hà Nội gửi gắm tấm lòng, tình cảm đến nhiều giáo xứ trên địa bàn thành phố

ANTD.VN - Trong không khí Giáng sinh, chuẩn bị bước sang năm mới 2020 thật ấm cúng, rộn rã và bình an, các đoàn công tác của Công an TP. Hà Nội đã mang tấm lòng, tình cảm đến nhiều Giáo xứ trên địa bàn thành phố.

Đã thành thông lệ, cứ đến dịp Noel hàng năm nói riêng, trực tiếp Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và các đoàn công tác do chỉ huy phòng chức năng Công an thành phố dẫn đầu, đều đến chúc mừng, chia vui với các tổ chức tôn giáo, các vị linh mục, chức sắc tôn giáo, bà con giáo dân; đồng tâm mong muốn chung sức vì sự bình yên của Thành phố, của người dân.

Các đoàn công tác Công an Hà Nội trao tặng tình cảm, tấm lòng đến một số tổ chức tôn giáo, nhân dịp Noel và chuẩn bị bước sang năm mới 2020

Noel 2019 và trước thềm năm mới dương lịch 2020, đoàn công tác Công an thành phố, được sự ủy quyền của Trung tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an thành phố, đã đến tận nơi, trao tặng hơn 600 đầu sách cho giáo xứ Giang Xá - Hoài Đức, giáo xứ Bến Thôn - Thạch Thất, và giáo xứ Nội Bài - Mê Linh.

Những món quà ý nghĩa, thiết thực đó được các chiến sỹ Công an Hà Nội lan tỏa đến các giáo xứ, bà con giáo dân thông điệp phát triển văn hóa đọc sách, nhất là đối với các em thiếu nhi, để các em tiếp tục được bồi đắp, nuôi dưỡng mầm thiện, tri thức, sống tốt đời – đẹp đạo.

Cũng trong chương trình công tác xã hội, phòng chức năng Công an thành phố thay mặt Ban Giám đốc đã trao 50 suất quà trị giá hàng chục triệu đồng tặng các em học sinh nghèo vượt khó ở một số giáo xứ trên địa bàn Thủ đô.

Tình cảm, sự quan tâm thiết thực, chân thành của Công an Hà Nội đã gắn bó chặt chẽ hơn nữa, chia sẻ hơn nữa giữa các tổ chức tôn giáo, các vị linh mục, chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân với lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ vững bình yên cho thành phố.