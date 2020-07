Công an Hà Nội dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sỹ

ANTD.VN - Sáng nay 27-7, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng Ban Giám đốc và đại diện các cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020) tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô.

Vòng hoa của đoàn Đại biểu mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ” đã được thành kính dâng lên, tri ân các Anh hùng liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trung tướng Đoàn Duy Khương dẫn đầu Đoàn Đại biểu CATP dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Trung tướng Đoàn Duy Khương phát biểu: “Máu đào và sự hy sinh của các anh, các chị đã tô thắm lá cờ cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng để đất nước ta "nở hoa độc lập, kết trái tự do", làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi; thân thể các anh, các chị đã hòa quyện đất trời, cùng cỏ cây, sông núi, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc và đang chứng kiến sự "thay da, đổi thịt", phát triển đi lên, nâng tầm vị thế, uy tín, uy tín của đất trên trường quốc tế; trong đó, có sự đóng góp tích cực và xứng đáng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội qua các thời kỳ.

Trung tướng Đoàn Duy Khương xúc động phát biểu tại buổi lễ

Trung tướng Đoàn Duy Khương báo cáo sơ bộ kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, CATP đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân đầy ý nghĩa nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công, thương bệnh binh, các gia đình chính sách, thân nhân cán bộ, chiến sĩ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ; cán bộ, chiến sĩ đã nghỉ hưu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Trung tướng Đoàn Duy Khương dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ

Các cán bộ, chiến sĩ dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội mặc niệm trước Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô

Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng gia đình khắc bảng tên liệt sỹ Trịnh Văn Đường, cán bộ Ty Công an tỉnh Hà Đông đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông năm 1952 tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ CATP Hà Nội

Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng thân nhân liệt sỹ Trịnh Văn Đường xúc động tại nơi ghi danh các Anh hùng liệt sĩ

Đặc biệt, ngày 22-6-2020, CATP đã tổ chức buổi lễ trao kinh phí và hợp đồng mua nhà ở xã hội tặng thân nhân 3 Liệt sĩ hy sinh anh dũng tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức từ nguồn kinh phí do CBCS đóng góp; báo cáo đề xuất Bộ trưởng xem xét tuyển dụng thân nhân Liệt sĩ vào công tác trong lực lượng CAND. Các hoạt động thiết thực nêu trên đã góp phần khích lệ, động viên, tiếp thêm xung lực mới để mỗi cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo, yên tâm công tác, vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu để tiếp tục giành thêm nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của thành phố.

Tại buổi Lễ trang nghiêm và đầy xúc động này, Công an TP Hà Nội cũng đã trang trọng tổ chức khắc biển tên Liệt sỹ Trịnh Văn Đường – người con ưu tú của quê hương Yên Nghĩa, Hoài Đức, Hà Đông, cán bộ Ty Công an tỉnh Hà Đông đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông năm 1952, được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”, vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, tập thể cán bộ chiến sĩ CATP Hà Nội nguyện kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết một lòng, giữ vững bản lĩnh, khí phách của người cộng sản, đem hết trí tuệ, tâm huyết, vượt lên khó khăn, gian khổ, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin cậy giao phó, xứng đáng với công lao trời biển và những đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sỹ qua các thời kỳ.