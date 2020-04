Công an Hà Nội đã chủ động, phát huy hiệu quả cao trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội đã chủ động, phát huy hiệu quả cao trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

12:58 09/04/2020 0 Ánh Nguyệt

ANTD.VN - Tại buổi làm việc sáng nay (9-4) với Công an Hà Nội, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá Công an Thủ đô đã chủ động, phát huy vai trò - hiệu quả của lực lượng trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.