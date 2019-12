Công an Hà Nội chúc mừng Giáo xứ Thái Hà nhân dịp Giáng sinh 2019

ANTD.VN - Sáng nay (23/12/2019) đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn và Công an quận Đống Đa đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh 2019 tại Giáo xứ Thái Hà.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (thứ ba từ trái sang) cùng đoàn công tác Công an Hà Nội và Công an quận Đống Đa tặng hoa chúc mừng Giáng sinh 2019 Giáo xứ Thái Hà

Tiếp đoàn có linh mục Ngô Văn Kha - Phó bề trên kiêm phó xứ Thái Hà. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã gửi lời chúc Giáng sinh an lành và hạnh phúc tới các linh mục và toàn thể giáo dân Giáo xứ Thái Hà. Thông báo, trao đổi một số tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, đồng thời khẳng định Giáng sinh 2019 Công an Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Đống Đa tổ chức trông xe miễn phí cho bà con giáo dân tham dự lễ Giáng sinh tại Giáo xứ Thái Hà trong đêm 24/12/2019 tại khu vực Vườn hoa 1/6.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Giáo xứ Thái Hà cùng với các lực lượng Công an thành phố và Công an quận Đống Đa cắt cử người để phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đêm Noel, để bà con giáo dân có ngày lễ Noel vui vẻ và an toàn.

Thay mặt các linh mục và giáo dân Giáo xứ Thái Hà, linh mục Ngô Văn Kha gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Đống Đa thời gian qua đã tạo điều kiện cho Giáo xứ Thái Hà thực hiện các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật cho phép và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Công an thành phố, Công an quận Đống Đa và các cấp chính quyền trong thời gian tới.