Công an Hà Nội chú trọng xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Công an Hà Nội xác định việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.





Điểm cầu trực tuyến Công an Hà Nội tại Hội nghị trực tuyến do Bộ Công an tổ chức sáng 15-5, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 2 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng

Trung tướng Đoàn Duy Khương -Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 02 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và 03 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an Thủ đô", Công an thành phố đã xây dựng, ban hành nhiều Kế hoạch, Hướng dẫn và Công văn chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Đảng bộ Công an cấp huyện triển khai, thực hiện trong toàn lực lượng.

Công an thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động và chọn 3 đơn vị, gồm: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an quận Ba Đình và Công an huyện Gia Lâm làm điểm để rút kinh nghiệm, từ đó triển khai toàn diện đến các đơn vị trong Công an Thành phố. Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy Hà Nội xây dựng và ban hành Thông tri số 12, ngày 27/7/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Cuộc vận động đến các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong Thành phố.

Thời gian qua, Công an thành phố đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho gần 600 cán bộ chủ chốt; và hội nghị tập huấn chuyên đề "Xây dựng phong cách cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" dưới hình thức trực tuyến cho gần 2.700 cán bộ chủ chốt; xây dựng, ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã nhận thức sâu sắc, xác định việc thực hiện nội dung 02 Chỉ thị và Cuộc vận động là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Trong 2 năm 2018, 2019, Công an các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công trên 500 hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", với 59.187 lượt người tham gia đã có 9.265 ý kiến đóng góp, đánh giá tốt làm lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Qua đó khích lệ, động viên được cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, góp phần giúp Công an Thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả điển hình Công an Thành phố đã bảo vệ an toàn tuyệt đối Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên; triển khai hiệu quả Kế hoạch bảo đảm ANTT phục vụ chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Xây dựng và triển khai các phương án Khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố năm 2019, trong đó có cuộc “Diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh, trật tự; tấn công đối tượng khủng bố, giải cứu con tin; khắc phục hậu quả” và diễn tập phòng cháy, chữa cháy, được các cấp lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao.

Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ

Theo đồng chí Giám đốc Công an thành phố, trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", tạo tiền để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT, giữ gìn ATTATXH trên địa bàn Thủ đô trong giai đoạn mới, Công an thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 08, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 01, ngày 28/01/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương và Kế hoạch thực hiện số 190, ngày 18/3/2019 của Đảng ủy CATP, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy trong việc thực hiện 02 Chỉ thị và Cuộc vận động, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần “thượng tôn pháp luật”, ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Hình ảnh chiến sỹ CSGT- CATP Hà Nội giúp người dân qua điểm ngập nước mùa mưa bão

Đẩy mạnh việc thực hiện 2 Chỉ thị gắn với các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ..; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Công an Trung ương và Nghị quyết Đại hội XXVIII Đảng bộ CATP.

Tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" thông qua báo chí, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội CATP. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, giai đoạn 2018 - 2023 nhằm nâng cao nhận thức tạo sự chuyển biến từ nhận thức thành hành động cụ thể cho cán bộ, chiến sỹ; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong rèn luyện, học tập, gương cán bộ, chiến sỹ dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm và gương người tốt, việc tốt" vì nhân dân phục vụ.

Trung tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, Công an các đơn vị cơ sở cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự theo dõi, giám sát của các đoàn thể quần chúng và nhân dân về kết quả thực hiện 2 Chỉ thị và Cuộc vận động; phải nghiêm túc tiếp thu, có biện pháp khắc phục sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, tồn tại được nhân dân góp ý phê bình; chủ động tìm những khó khăn, vướng mắc trong đời sống của nhân dân để giải quyết, tháo gỡ...