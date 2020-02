Công an Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm với Tổng cục Công an quốc gia - Bộ Nội vụ Campuchia

ANTD.VN - Sáng 11-2, đoàn công tác Tổng cục Công an quốc gia - Bộ Nội vụ Campuchia do ngài Thống tướng HIM YAN – Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Công an TP. Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam và CATP tiếp đoàn

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng Bộ Công an và CATP Hà Nội tiếp đoàn.



Tại buổi làm việc, Thống tướng HIM YAN chia sẻ, tình hình giao thông tại Campuchia có xu hướng diễn ra phức tạp; số lượng phương tiện cơ giới tăng nhanh, dẫn đến số vụ tai nạn giao thông cũng có xu hướng gia tăng.

Trước tình trạng này, Chính phủ Campuchia cũng như Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải hết sức quan tâm, chỉ đạo; chủ trương sẽ siết chặt quy định và thực hiện luật giao thông trong năm 2020.

Để thực hiện có hiệu quả vấn đề này, đoàn công tác phía bạn đề cập được trao đổi với CATP Hà Nội những nội dung chính gồm: Luật giao thông đường bộ Việt Nam; Các văn bản pháp quy dưới luật và thắt chặt Luật giao thông để thực hiện; qua đó nhằm rút ra kinh nghiệm áp dụng tại Campuchia để đem lại kết quả tốt hơn trong việc điều hành giao thông.

Đại tá Nguyễn Văn Viện trao tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Tổng cục Công an quốc gia - Bộ Nội vụ Campuchia

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Văn Viện đã chuyển lời chúc, lời chào của đồng chí Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đến đoàn công tác Tổng cục Công an quốc gia - Bộ Nội vụ Campuchia.

Đại tá Nguyễn Văn Viện nêu rõ, giữa Việt Nam – Campuchia có sự tương đồng về tình hình giao thông. Đối với Hà Nội, giao thông luôn là vấn đề nóng, được các cấp, các ngành quan tâm.

Trước tình hình TNGT gia tăng đặc biệt liên quan đến rượu, bia, Bộ Công an đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định 100. Theo thống kê, từ ngày 01/01/2020 đến 10/02/2020, CATP xử lý trên 14.000 trường hợp vi phạm về TTATGT, phạt hành chính trên 9 tỷ đồng; tạm giữ trên 1.700 phương tiện, 5.000 bộ giấy tờ xe, tước GPLX trên 1.000 trường hợp. Trong đó, kiểm tra xử lý 747 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Ngài Thống tướng HIM YAN – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tặng quà lưu niệm CATP Hà Nội

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng CSGT còn phát hiện ngoài sử dụng rượu, bia thì có nhiều tài xế container sử dụng chất ma tuý. Từ thực tiễn tình hình, CATP Hà Nội đã thành lập lực lượng đặc biệt (141 - gồm liên quân CSGT, CSCĐ, lực lượng đặc nhiệm của Phòng CSHS cùng Công an các phường tham gia tổ công tác). Đây là mô hình đem lại hiệu quả cao; nhiều đối tượng mua bán ma tuý, băng nhóm tội phạm, phạm pháp hình sự bị phát hiện, bắt giữ. Công an TP Hà Nội được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao và nhân rộng mô hình này.

Đánh giá cao sự chủ động và hiệu quả Công an Hà Nội đạt được qua những giải pháp chuyên sâu về trật tự an toàn giao thông nói riêng, ngài Thống tướng HIM YAN cũng đã chia sẻ thêm về tình hình giao thông của Campuchia. Như tình hình tai nạn giao thông xảy ra tại Thủ đô Phnôm Pênh chiếm 73% so với các tỉnh khác; nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông gia tăng có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia...

Đại diện Công an Hà Nội , phòng chức năng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Tổng cục Công an quốc gia - Bộ Nội vụ Campuchia

Tại buổi làm việc, ngoài các nội dung chính, nhiều vấn đề liên quan đến nguyên nhân gia tăng tai nạn giao thông, vi phạm giao thông và các chế tài, biện pháp kéo giảm tình trạng này đang được lực lượng chức năng Việt Nam cũng như Thủ đô Hà Nội triển khai thực hiện tốt... đã được đoàn công tác Campuchia tham vấn, thảo luận.

Thống tướng HIM YAN và các thành viên trong đoàn công tác trân trọng bày tỏ cảm sự đón tiếp cũng như những chia sẻ, trao đổi trách nhiệm, thấu đáo của Công an Hà Nội; và khẳng định phía bạn đã có được những cách nhìn, cách làm hay để áp dụng vào công tác tổ chức, đảm bảo TTATGT.