Công an Hà Nội: Chủ động và linh hoạt các phương án phòng chống dịch

ANTD.VN - Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã có những chỉ đạo kịp thời, xuyên suốt đến toàn lực lượng Công an Thủ đô, xác định công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thực hiện quyết liệt.

Quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa chỉ đạo của cơ quan cấp trên, trong những ngày qua, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội vừa bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch nCoV, vừa xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an bảo vệ sự an toàn cho nhân dân.

Vào trận với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Trước diễn biến phức tạp của dịch nCoV, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đã ký văn bản thay mặt Đảng ủy Công an thành phố, gửi đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Công an quận, huyện, thị xã, các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, trong đó chỉ rõ: “Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, các đoàn thể phải xác định công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thực hiện quyết liệt. Nâng cao tinh thần, nhận thức về công tác phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất, có kế hoạch, phương án, biện pháp cụ thể, chủ động ứng phó với dịch bệnh. Thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công”.

Đại tá Nguyễn Minh Hải - Trưởng phòng Hậu cần CATP cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Phòng Hậu cần và các đơn vị chức năng đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, đáp ứng tốt các tiêu chí phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, Phòng Hậu cần đã rà soát, trang cấp thiết bị y tế, khẩu trang, găng tay phục vụ phòng, chống dịch tại Công an quận, huyện, Trại tạm giam… Trực tiếp phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội phun thuốc khử khuẩn tại các Trại tạm giam số 1 và số 2. Trong những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2, hàng nghìn khẩu trang, găng tay, nước khử trùng và thiết bị y tế đã trang cấp tới Bệnh viện CATP Hà Nội, sẵn sàng tham gia, phối hợp công tác “diệt giặc Corona”. Phòng Hậu cần cũng đã thành lập Đội cơ động thường trực phòng chống dịch nguy hiểm và mới nổi. Đồng thời xin ý kiến Ban Giám đốc sử dụng tầng 5 và tầng 6 của tòa nhà 6 tầng tại Trung tâm huấn luyện của CATP để sẵn sàng thu dung người có nguy cơ và nghi mắc dịch bệnh Corona.

“Bám sát chỉ đạo của Giám đốc CATP, hiện nay, Bệnh viện CATP đang tập trung ghi nhận và theo dõi tất cả trường hợp cán bộ, chiến sỹ nghi nhiễm dịch bệnh do virus Corona gây ra để có biện pháp chữa trị kịp thời. Để bảo đảm sức khỏe và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, chúng tôi đã và đang triển khai yêu cầu của Giám đốc CATP hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống, đồng thời hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ cách nhận biết dịch bệnh. Cùng với đó, các đơn vị tăng cường chất dinh dưỡng, bổ sung đủ nước, tập luyện thể dục hàng ngày để tăng cường sức đề kháng” - Đại tá Nguyễn Minh Hải thông tin.

Lực lượng CSGT và CAQ Long Biên phát khẩu trang miễn phí tại nơi công cộng, nhà ga, bến xe và tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra

Hướng đến sự an toàn, sức khỏe cho nhân dân

Những ngày qua, cán bộ, chiến sỹ ở nhiều đơn vị CATP bằng những việc làm thiết thực đã chung sức ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đã có hàng vạn chiếc khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay, được các chiến sỹ phát miễn phí cũng như hướng dẫn cách sử dụng cho nhân dân ở bến xe, nhà ga, các địa điểm công cộng, những nút giao thông.

Trong đó, cán bộ, chiến sỹ Báo ANTĐ cũng đã phối hợp cùng Tuổi trẻ Công an thành phố, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh, phát 75.000 chiếc khẩu trang y tế đến người dân ở một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Và với trách nhiệm, nhận thức, tâm huyết cao nhất, Báo ANTĐ đã tổ chức giao lưu trực tuyến giữa các chuyên gia y tế, nhà giáo… cùng bạn đọc, với chủ đề phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra. Hàng trăm câu hỏi với những băn khoăn, thắc mắc của bạn đọc đã được giải đáp, và với những người làm báo, đó thực sự là điều hạnh phúc bởi thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đã san sẻ phần nào những áp lực với xã hội, cơ quan quản lý.

Không thể thiếu ở đây trên mặt trận chống “giặc” Corona, đó là sự vào cuộc hết sức quyết liệt của lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an các quận, huyện, thị xã, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quản lý thị trường; trong việc tuyên truyền, rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, thổi giá, “găm” các mặt hàng “nhạy cảm” của “mùa” dịch bệnh Corona.

Tính riêng từ đầu tháng 2-2020 đến nay, đã có gần 60 trường hợp cơ sở, cá nhân “thổi giá” hoặc “găm” khẩu trang, bị các đơn vị thuộc Công an Hà Nội phát hiện, xử lý. Cùng với đó là số lượng không nhỏ các trường hợp nhập lậu, mua bán khẩu trang lậu bị bắt quả tang. Những kết quả đáng ghi nhận còn phản ánh rõ trong công tác tuyên truyền, nhận diện, vạch mặt, chỉ rõ và xử lý những cá nhân, ý đồ lợi dụng dịch bệnh để làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự, hoặc ý đồ vụ lợi cá nhân.

Trên mặt trận này, các phương tiện thông tin của Báo ANTĐ gồm: báo in, báo điện tử và Chương trình Truyền hình an ninh (ATV), có thể khẳng định, đã cập nhật, đăng tải và chủ động thực hiện hiệu quả các bài viết đấu tranh, góp phần định hướng, trấn an dư luận.