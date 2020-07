Công an Đồng Nai mở 182 tài khoản Zalo tương tác với người dân cấp xã

Ngày 28-7-2020, Công an tỉnh Đồng Nai và Zalo đã chính thức ký kết triển khai ứng dụng Zalo vào công tác cải cách hành chính và an ninh trật tự. Từ nay, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có thể tố giác tội phạm, phản ánh, tiếp nhận thông tin đến lực lượng công an qua Zalo.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng tích hợp chatbot để tư vấn cho người dân về các thủ tục đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu, cấp Căn cước công dân…

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, và đại diện Dự án Zalo 4.0 ký kết hợp tác.

Ứng dụng công nghệ vào công tác cải cách hành chính và an ninh trật tự, được xem là sáng kiến đột phá của Công an tỉnh Đồng Nai, thể hiện quyết tâm không đứng ngoài xu thế chuyển đổi số. Việc dùng Zalo tương tác với người dân được kỳ vọng sẽ giúp hoạt động của công an trở nên gần gũi hơn, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hoạt động tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong xã hội. Các thủ tục hành chính sẽ được giảm thiểu để tránh phiền hà cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Công an tỉnh đã thiết lập 182 tài khoản Zalo trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức triển khai toàn diện nhằm mục tiêu đến gần với người dân, sẵn sàng lắng nghe ý kiến người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Đại tá Trần Tiến Đạt phát biểu tại lễ ra mắt 182 trang Zalo của công an tỉnh Đồng Nai

“Thông qua việc ứng dụng Zalo trong công tác, Công an tỉnh hy vọng tăng sự tương tác với người dân, mang lại hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự, giảm thiểu các thủ tục hành chính, tăng cường công khai, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới”, đại tá Trần Tiến Đạt nói.

Thời gian tới, các đơn vị công an trong tỉnh sẽ thực hiện tuyên truyền để nhân dân sử dụng, tăng sự tương tác giữa công an tỉnh và người dân. Đồng thời, sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra các tồn tại hạn chế, nguyên nhân để các cơ quan nâng cao hiệu quả sử dụng ứng dụng trong thực tiễn.

Bên cạnh việc nhắn tin để tố giác tội phạm, an ninh trật tự. Tài khoản Zalo do Công an tỉnh Đồng Nai quản lý được tích hợp chatbot trả lời tự động về thủ tục hành chính. Chatbot này sẽ cung cấp thông tin thành phần hồ sơ, mẫu đơn, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công tác công an, như: Đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu, cấp Căn cước công dân…

Việc sử dụng chatbot giúp người dân biết được quy trình thực hiện thủ tục, những giấy tờ cần chuẩn bị trước khi đến trụ sở công an trong tỉnh Đồng Nai. Tất cả được tích hợp sẵn trên thanh công cụ, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt thông tin mình muốn chỉ với một thao tác bấm. Qua Zalo, người dân còn nhận được hướng dẫn điền đơn, cách chuẩn bị hồ sơ… nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần đến cơ quan công an trong thực hiện thủ tục hành chính.

Quét mã QR để sử dụng nhiều tính năng tại Zalo Công an tỉnh Đồng Nai