Công an cơ sở nhắc nhở, đề nghị các hàng quán đóng cửa để phòng dịch Covid 19

ANTD.VN - Ngay sau khi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả các cửa hàng dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu (trừ kinh doanh lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, xăng dầu) phải tạm đóng cửa, ngừng kinh doanh trước mắt đến ngày 5-4-2020 để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid -19, cùng với các địa bàn trên toàn Thành phố, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ cửa hàng chấp hành.

Lực lượng Công an 21 phường trên địa bàn quận Đống Đa ra quân đôn đốc, đề nghị người dân chấp hành chủ trương của Thành phố về phòng chống dịch Covid 19

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố, Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa đã khẩn trương yêu cầu Công an 21 phường tổ chức rà soát địa bàn, vận động các cửa hàng kinh doanh đóng cửa để phòng dịch.

Các tổ công tác chia thành nhiều mũi rà soát địa bàn

Trong chiều và tối ngày 26-3, các tổ công tác của các phường đã đến tận các cửa hàng kinh doanh tuyên truyền vận động chủ cửa hàng tạm đóng cửa. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Công an quận trực tiếp tham gia, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Ngay từ chiều 26-3, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tới các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tuyên truyền nhắc nhở đóng cửa

Cùng với đó, lực lượng chức năng yêu cầu người dân ký cam kết chấp hành

Theo ghi nhận của PV ANTĐ, khoảng 20h tối 26-3, hầu hết các cửa hàng kinh doanh ăn uống, quán bia, cà phê, nước giải khát trên địa bàn quận Đống Đa đã đóng cửa. Lực lượng chức năng của các phường chia thành các tổ công tác khép kín địa bàn, không để các hàng quán bán hàng, tụ tập đông người.

Ngoài việc yêu cầu các chủ cửa hàng tạm đóng cửa, lực lượng công an đã đề nghị người dân ký cam kết chấp hành chủ trương hết sức cấp thiết của thành phố. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, mở cửa đón khách, tụ tập đông người, quận Đống Đa sẽ xử lý theo quy định. Hầu hết các chủ kinh doanh trên địa bàn quận Đống Đa vui vẻ chấp hành vì mong muốn bảo vệ sức khỏe cho chính mình và mọi người.

Nhiều quán cà phê lớn trên địa bàn quận Đống Đa đã tuân thủ đóng cửa từ chiều 26-3

Nhiều chủ kinh doanh chấp nhận thiệt hại, vui vẻ chấp hành chủ trương của TP để chung tay chống dịch

Thời điểm lực lượng chức năng đến kiểm tra, các quán bia hầu hết đã đóng cửa từ sáng , treo biển không đón khách đến mùng 5-4

Nhiều cửa hàng ăn uống cũng "kéo cửa" dừng đón khách

Các quán trà chanh, cà phê đóng cửa, tắt điện

“Từ ngày 26-3, công an các phường thuộc quận Đống Đa sẽ tăng cường lực lượng, duy trì các các tổ công tác thường xuyên kiểm tra trên các tuyến phố, nhắc nhở các cửa hàng yêu cầu dừng kinh doanh vào nhiều khung giờ khác nhau trong ngày để phòng chống dịch hiệu quả. Với một quyết tâm cao nhất, nhân dân cùng chính quyền chung tay đẩy lùi dịch Covid 19”, Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa chia sẻ.