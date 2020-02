[CLIP] Nhiều biện pháp đồng bộ khi cách ly xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vì Covid-19 nCoV

ANTD.VN - Sau khi xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị cách ly để phòng việc lây lan virus corona chủng mới, dư luận rất quan tâm tới cuộc sống của những người dân tại đây. Chia sẻ trong cuộc họp báo vào chiều 14-2-2020, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên khẳng định, hàng loạt chính sách "an dân" đã được triển khai, để người dân Sơn Lôi vẫn đảm bảo được sinh hoạt hằng ngày trong tâm dịch Covid-19 nCoV.

Bên lề cuộc họp báo "Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức, ông Nguyễn Minh Trung - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên - đã chia sẻ với PV Báo ANTĐ về các chính sách an dân mà chính quyền tại đây triển khai, qua đó hé lộ những "bí quyết" để đảm bảo cuộc sống cho người dân tại xã Sơn Lôi.



Cụ thể, từ chiều 12-2, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên), sau khi có 5 ca bệnh nhiễm Covid-19 nCoV được phát hiện tại đây, và đó đều là những ca bệnh "khởi điểm" lây nhiễm.

Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên - ông Nguyễn Minh Trung - cung cấp thông tin cho báo chí

Ông Trung cho biết, từ ngày cách ly, nguồn ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 2 mức cho người dân trong xã: Với những người có nguy cơ nhiễm virus corona chủng mới ở mức cao, phải cách ly ở cơ sở y tế thì mức hỗ trợ là 60.000 đồng/người/ngày; Với những người dân còn lại trong xã thì mức hỗ trợ là 40.000 đồng/người/ngày.

"Chính sách hỗ trợ áp dụng cho tất cả người dân ở xã Sơn Lôi, không phân biệt có hộ khẩu tại đây hay không. Những người đăng ký tạm trú tại xã, như công nhân ở các khu công nghiệp, cũng được nhận khoản tiền hỗ trợ", Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cho hay.

Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ của UBND huyện Bình Xuyên và Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các siêu thị lớn như Big C, CoopMart... để đảm bảo nguồn nhu yếu phẩm cho người dân ở xã Sơn Lôi.

Trong đó, các siêu thị đã tổ chức 6 điểm bán hàng bình ổn giá tại 6 thôn của xã Sơn Lôi, để người dân tiện lợi mua sắm hằng ngày. Cơ quan chức năng của UBND huyện và xã cũng thành lập tổ kiểm tra, để giám sát việc bán hàng đúng giá niêm yết cho người dân.

Dưới đây là video clip cung cấp thông tin chi tiết về cuộc sống tại xã Sơn Lôi:

"Chúng tôi đã rất chủ động, tích cực để giải quyết tình hình liên quan tới dịch Covid-19. Cùng với việc đảm bảo cuộc sống cho người dân thì công tác tuyên truyền cũng được thực hiện đồng bộ. Chúng tôi nỗ lực để Sơn Lôi an toàn thì Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, cũng an toàn, và từ đó đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người", ông Nguyễn Minh Trung bày tỏ.