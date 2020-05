Clip: Ngập tràn niềm vui thời khắc dỡ cách ly thôn Hạ Lôi sau 28 ngày phong tỏa phòng dịch Covid-19 ​

ANTD.VN - Đúng 0h sáng nay 6-5, lực lượng Công an huyện Mê Linh cùng các tổ công tác làm nhiệm vụ cách ly phòng dịch Covid-19 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh đã thực hiện lệnh dỡ bỏ phong tỏa sau 28 ngày “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Những nỗ lực vượt qua vất vả của lực lượng Công an huyện Mê Linh và các đơn vị chức năng khác được đền đáp bằng niềm vui trọn vẹn của người dân vùng cách ly thôn Hạ Lôi sau 28 ngày phong tỏa. Với sự đồng lòng, chung sức cùng cả nước đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, lực lượng Công an huyện Mê Linh cùng các đơn vị chức năng của huyện đã mang lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm tràn ngập niềm vui và tự hào về trách nhiệm của những chiến sỹ Công an vì nhân dân phục vụ.

Clip: