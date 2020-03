[CLIP] Công dân Hàn Quốc rời phòng cách ly bệnh viện CATP Hà Nội: "Điều kiện chăm sóc rất tốt, vợ chồng tôi tăng cân đấy"

ANTD.VN - Ôm chặt y bác sỹ Công an Thủ đô trước lúc trở về nhà sau thời gian cách ly 14 ngày, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (22 tuổi) Thạch Thất xúc động cảm ơn sự tận tâm, nhiệt tình của các y bác sỹ Công an Hà Nội.

Làm thủ tục bàn giao người Hàn Quốc sau thời gian 14 ngày cách ly

Sáng 11-3, Bệnh viện CATP Hà Nội đã bàn giao 12 công dân Hàn Quốc và 26 công dân Việt Nam về với gia đình sau 14 ngày cách ly phòng dịch COVID – 19. Ai cũng phấn khởi và gửi lời cám ơn chân thành đến các y bác sỹ Công an Thủ đô.

Ôm chặt những y bác sỹ Công an Thủ đô trước lúc trở về nhà, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (22 tuổi) Thạch Thất xúc động chia sẻ, trước khi về khu cách ly ở bệnh viện Công an TP, ai cũng có suy nghĩ là bao giờ mới hết 14 ngày buồn chán. Khi vào đến nơi mới thấy khác hẳn so với tưởng tượng. Các y bác sỹ rất chu đáo, nhiệt tình và tốt bụng.

“Chúng tôi nằm chơi trong phòng cũng thấy nóng mà các y bác sỹ mặc đồ bảo hộ kín mít đi lại liên tục từ tầng 1 lên tầng 5,6. Chưa kể chúng tôi cũng thường xuyên nhờ các anh chị bác sỹ xuống tận cổng bệnh viện lấy đồ người nhà gửi rồi mang lên…

Vất vả thế nhưng chưa bao giờ thấy các y bác sỹ nói một câu nặng lời, hay cằn nhằn mà lúc nào cũng nhẹ nhàng, tận tâm, vui vẻ, đáp ứng nhu cầu của chúng tôi.

Đằng sau những bộ đồ bảo hộ, tôi cũng không biết các anh chị bao nhiêu tuổi, diện mạo thế nào. Nhưng thực sự tôi muốn cảm ơn các anh chị thật nhiều.

Việc làm của các anh chị thật bình dị nhưng cao quý. Không sợ dịch bệnh, gác lại việc gia đình con cái để phục vụ chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Xin được chúc các anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Những kỷ niệm nơi đây sẽ mãi mãi bên tôi với những điều ấm áp nhất”, chị Hạnh nói.

Người được trở về sau thời gian cách ly với biểu tượng chiến thắng và thả tim cảm ơn các y bác sỹ Công an Thủ đô

Trở về với gia đình sau 14 ngày cách ly, anh Trần Đức Thắng (28 tuổi, du học sinh từ Hàn Quốc về) cho biết, thời gian trong bệnh viện CATP thật đáng nhớ.

Mọi người sống trong khu cách ly rất tình cảm, chia nhau những thực phẩm tiếp tế từ gia đình, kết bạn qua Facebook và lập nhóm online trong khu cách ly để hỗ trợ, động viên nhau. Khi ai đó hết thời gian cách ly chia tay ra về thì cảm giác như tạm biệt một người thân.

Bà Lee Dong Y (56 tuổi, người Hàn Quốc) cùng chồng vui vẻ chờ làm thủ tục về với gia đình. “Ở đây điều kiện chăm sóc rất tốt. Cơm ngon. Vợ chồng tôi ở đây còn tăng cân đấy. Tôi xin chân thành cám ơn những bác sỹ Công an. Họ lúc nào cũng luôn vui vẻ khiến chúng tôi rất yên tâm”.

Bác sỹ - Đại tá Trần Công Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội chia sẻ thông tin, thực hiện chỉ đạo của TP, CATP, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 140 người người thuộc diện cách ly, trong đó có nhiều người về Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia.

Hôm nay, 38 người được bàn giao về với gia đình. Bệnh viện hiện tại đang chăm sóc 50 người trong thời gian cách ly và tiếp tục sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp công dân cần cách ly tập trung theo chỉ đạo của TP.

“Mỗi cán bộ chiến sỹ, bác sỹ, y tá, điều dưỡng bệnh viện CATP đều luôn quan tâm chế độ ăn uống, ngủ nghỉ của các trường hợp cách ly… thường xuyên động viên, tạo điều kiện cho những người cách ly để họ phối hợp và chấp hành nghiêm việc cách ly, theo dõi sức khỏe hiệu quả, tránh lây lan cộng đồng.

Vừa rồi, ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, bệnh viện cũng tổ chức tặng hoa có các trường hợp cách ly là nữ. Ai cũng vui vẻ, xúc động lắm.. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID – 19. Người dân vui vẻ phấn khởi trở về nhà là hạnh phúc của chúng tôi”, Đại tá Trần Công Tuấn nói.

