[CLIP] Công an tỉnh Vĩnh Phúc lên danh sách người nước ngoài lưu trú để kiểm soát Covid-19

ANTD.VN - Góp phần tham gia nỗ lực chung để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động lên danh sách người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn, để phối hợp với cơ quan y tế kiểm tra, tuyên truyền.

Tại cuộc họp báo "Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết, công an tỉnh đã rất chủ động, tích cực tham gia nỗ lực chung để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.



Cụ thể, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lên danh sách những người ngoại quốc đang lưu trú ở tỉnh này, để xác định lộ trình mà họ từng di chuyển, xem có ai từng đi qua vùng dịch hay không.

Đại tá Nguyễn Văn Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc - trả lời câu hỏi của PV

"Sau khi có danh sách đầy đủ, chúng tôi đã chuyển cho cơ quan y tế. Cùng với đó, Công an tỉnh cũng thành lập đoàn kiểm tra, tới các cơ sở lưu trú để tuyên truyền cho khách ngoại quốc chấp hành quy định của Việt Nam, động viên họ không tới các nơi làm việc, tự cách ly ở nơi lưu trú. Hầu hết họ đều chấp hành", Đại tá Nguyễn Văn Việt cho biết.

Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, tập trung nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoạt động. Do vậy, việc chủ động nắm bắt thông tin về những người nước ngoài lưu trú tại địa phương là rất cần thiết, để phòng và chống dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Dưới đây là video clip phần cung cấp thông tin của Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc:

Trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên), sau khi có 5 ca bệnh nhiễm Covid-19 nCoV được phát hiện tại đây, và đó đều là những ca bệnh "khởi điểm" lây nhiễm.



UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND huyện Bình Xuyên khẳng định, cơ quan chức năng đã rất tích cực triển khai các chính sách an dân, để đảm bảo cuộc sống cho người dân ở vùng cách ly vẫn diễn ra bình thường, ổn định.