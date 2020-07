CLB sỹ quan hưu trí Công an Thủ đô dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ

ANTD.VN - Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2020), sáng ngày 27-7, Câu lạc bộ sĩ quan hưu trí Công an Thủ đô do Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Chủ nhiệm CLB dẫn đầu đã đến thắp hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô.

Bày tỏ trước anh linh các Anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô qua các thời kỳ đã ngã xuống vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô, đoàn đã dâng lên vòng hoa mang dòng chữ “Câu lạc bộ sĩ quan hưu trí Công an thành phố Hà Nội - Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thắp hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trải qua chặng đường 75 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, ra sức phấn đấu, thi đua, vượt qua khó khăn, gian khổ sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Các cán bộ hưu trí Công an Thủ đô tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô

Cũng từng ấy năm, những cán bộ Công an hưu trí CATP Hà Nội đã và đang tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nơi cư trú, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả để tổ chức và duy trì các hoạt động ý nghĩa tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trên mọi miền đất nước.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ tại Bảo tàng Công an TP Hà Nội

Thành lập từ năm 1992, trải qua 28 năm hình thành và phát triển, các đồng chí trong câu lạc bộ vẫn luôn là hạt nhân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, chống tư tưởng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân... sẽ tiếp tục phát huy những gì đã làm được, cống hiến cho Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; cùng Đảng bộ, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò "tuổi cao gương sáng" trong sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của Thủ đô mãi mãi là những tấm gương, là kho tàng kinh nghiệm quý báu để thế hệ trẻ ghi nhớ, noi theo.