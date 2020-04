Chung tay sẻ chia yêu thương mùa dịch Covid-19

Clip:

Điểm phát gạo được CAP Phúc Xá tham gia phát tặng ngay tại trụ sở Trường Tiểu học Nghĩa Dũng và được Công ty cổ phần Toàn Thắng sử dụng xe ô tô “biến” thành cây “ATM gạo” di động, rất thuận tiện cho người dân cũng như những người tham gia thực hiện chương trình này.

Cụ bà vui mừng khi nhận túi gạo từ tay của những thành viên tham gia phát tặng gạo miễn phí

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong sáng 16 và 17-4, hàng nghìn người đã đến địa địa điểm trên ghi tên theo danh sách và được lực lượng công an, tổ dân phố mời đến nhận phiếu và trực tiếp nhận gạo. Do được lực lượng công an sử dụng hàng rào sắt và tổ chức hướng dẫn cụ thể, nên mọi hoạt động diễn ra khá thuận lợi, tránh được sự lộn xộn như một số nơi tham gia các chương trình thiện nguyện khác.

Thiếu tá Phạm Thế Anh, Trưởng CAP Phúc Xá cho biết, trong đợt này, CAP đã tìm kiếm nguồn kinh phí (gạo) để phát tặng bà con do Công ty Cổ phần Toàn Thắng tài trợ với số lượng dự kiến từ 5-6 tấn. Qua công tác tham mưu, khi tổ chức phát tặng gạo cho người dân, các cán bộ trong tổ công tác hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, sử dụng rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách theo quy định.

“Hiện Ban chỉ huy CAP Phúc Xá vẫn đang tiếp tục phối hợp với các nhà tài trợ lên các chương trình chung tay mùa dịch, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến, mỗi ngày tại điểm phát gạo này sẽ tổ chức phát gạo cho khoảng hơn 1.000 người và duy trì đến khi hết số lượng gạo tiếp nhận được”, Thiếu tá Phạm Thế Anh chia sẻ.

Xe phát gạo lưu động của Công ty cổ phần Toàn Thắng

Bà Trần Thị Tố Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá cho biết, với mong muốn chung tay chia sẻ những khó khăn cùng nhân dân và với vai trò trách nhiệm của Đảng ủy phường, việc tổ chức những chương trình từ thiện càng đem lại niềm tin tưởng của nhân dân vào Đảng vào chính quyền, khi chúng ta biết chia sẻ yêu thươngtrước những khó khăn.

“Để chương trình được nhân rộng và lan tỏa, hỗ trợ được nhiều người khó khăn, Đảng ủy, chính quyền phường trong thời gian tới cũng rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chung tay của cộng đồng khi cả nước đang hừng hực khí thế, cùng chung tay chống dịch Covid-19”, bà Trần Thị Tố Tâm chia sẻ.