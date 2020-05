Chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả các mục tiêu Đại hội Đảng bộ đã đề ra

ANTD.VN - Ngày 28-5, Đảng bộ các đơn vị: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng An ninh kinh tế, CAH Ba Vì, CAH Thanh Trì (CATP Hà Nội) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đã dự và chỉ đạo các đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Phòng An ninh kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025

Làm tốt công tác chuyên môn

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ Phòng CSĐT TP về ma túy nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội có nhiều thay đổi, tình hình tổ chức biên chế của đơn vị có những biến động nhất định, nhưng toàn thể Đảng viên, CBCS của Đảng bộ đã không quản ngại khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tội phạm và tệ nạn ma túy được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án về ma túy hàng năm đều vượt chỉ tiêu CATP giao.

Nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của đơn vị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao các kết quả công tác của Đảng bộ Phòng CSĐT TP về ma túy trong nhiệm kỳ qua, đã lãnh đạo làm tốt công tác chuyên môn, có nhiều sáng kiến trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy...

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng đã gợi mở một số nhiệm vụ mà Đảng bộ Phòng CSĐT TP về ma túy cần thực hiện trong thời gian tới. Đó là nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa, chủ động tham mưu lãnh đạo các cấp đề ra biện pháp, giải pháp về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy.



Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ hiệu quả các biện pháp công tác công an, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản tạo cơ sở cho triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả công tác trinh sát, công tác phòng ngừa và điều tra tội phạm, góp phần kiềm chế, đẩy lùi hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy.



“Tiếp tục phối hợp với các đơn vị công an quận, huyện, thị xã điều tra cơ bản dựng danh sách và có kế hoạch đấu tranh với từng điểm, tụ điểm, đường dây, mua bán vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không để sót lọt” - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nêu ý kiến.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Phòng CSĐT TP về ma túy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Trương Thọ Toàn được tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Đảng bộ và Thượng tá Nguyễn Quang Hiền giữ chức danh Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2025.

Lá chắn ở cửa ngõ phía Nam thành phố

Với chủ đề đại hội là “Phát huy truyền thống, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ CAH Thanh Trì nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Để làm tốt các mặt công tác, CAH Thanh Trì luôn xác định công tác nghiệp vụ cơ bản là “xương sống” trong nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Do đó đơn vị đã luôn trao đổi, cung cấp thông tin tài liệu phục vụ thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản.



Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì đã tập trung xây dựng tổ chức Đảng từ các chi bộ đến Đảng bộ vững mạnh trên nhiều lĩnh vực như tổ chức, bổ sung, sắp xếp tổ chức nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên về thực hiện nhiệm vụ của đảng viên theo Điều lệ Đảng.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí. Cũng tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng CAH Thanh Trì được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Công Lương, Phó trưởng CAH Thanh Trì giữ chức Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ CAH Ba Vì nhiệm kỳ 2020-2025

Có chương trình, kế hoạch công tác cụ thể

Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ CAH Ba Vì, 5 năm qua, Đảng ủy CAH Ba Vì luôn quan tâm chỉ đạo CBCS, Đảng viên chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền các cấp, lực lượng Công an cơ sở thực hiện tốt công tác nắm tình hình; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện 11 đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm; phát hiện, triệt phá 88 ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức; xác lập và triệt phá 42 chuyên án trinh sát hình sự, tiến hành khởi tố, thụ lý điều tra 580 vụ/1.164 bị can; tỷ lệ khám phá án đạt kết quả cao.



Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng bộ CAH Ba Vì trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CAH Ba Vì lần thứ XV đã đề ra.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu Đảng bộ CAH Ba Vì nhiệm kỳ 2020-2025 cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khoá XI; Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị và trước mắt tập trung bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các hội nghị cấp cao ASEAN…

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, Đảng viên. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, các chuyên đề để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ CAH Ba Vì lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành gồm 13 đồng chí; Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 4 đồng chí. Trong đó, đồng chí Đại tá Kiều Quang Phương - Trưởng CAH tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Đảng bộ CAH và đồng chí Trung tá Đặng Đình Toản – Phó trưởng CAH được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 4 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy

Bầu cử phải công tâm, khách quan, đúng điều lệ Đảng

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Phòng An ninh kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nêu ý kiến công tác bầu cử phải công tâm, khách quan, đúng điều lệ Đảng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phòng An ninh kinh tế có nhiều sự thay đổi và biến động lớn, đã thành lập Đảng bộ mới trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 2 phòng An ninh kinh tế và An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư.



Đứng trước tình hình trên, Đảng bộ Phòng An ninh kinh tế đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành, phát huy truyền thống của đơn vị, đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất cao từ chỉ huy đến CBCS. Hệ thống tổ chức Đảng, cấp ủy được kiện toàn, năng lực lãnh đạo toàn diện được nâng lên, gương người tốt, việc tốt, số lượt tập thể và cá nhân được khen thưởng tăng lên.

Chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất việc lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng ủy các cấp; đặc biệt coi trọng chất lượng, với số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra. Công tác bầu cử phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ngành Công an và Thành ủy, UBND thành phố, CATP; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Phòng An ninh kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tá Phạm Thanh Hùng được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng bộ; Trung tá Cao Thị Hồng Minh được bầu giữ chức danh Phó Bí thư.