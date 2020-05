Chung sức đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường với 3.000 chai nước rửa tay sát khuẩn

ANTD.VN - Ngày 12/5, Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô và ông Trịnh Hữu Quảng, Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Bell Đức đã trao tặng 3.000 chai nước rửa tay sát khuẩn cho 7 trường học trên địa bàn Hà Nội.

Lựa chọn kỹ những đối tượng cần được bảo vệ sức khỏe trong công tác đấu tranh ngăn chặn Covid-19 lâu dài, Công ty TNHH Bell Đức đã thực hiện đợt 3 trao tặng nước rửa tay khô cho các trường học Hà Nội ngay khi học sinh các cấp đi học trở lại.



Sáng 12/5, trường THCS Quảng An, Tây Hồ thực hiện rất nghiêm túc việc khai báo y tế, đo thân nhiệt với học sinh, giáo viên và những khách ra vào trường học.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân, Hiệu trưởng trường này cho biết, sĩ số nhà trường tuần này khá ổn định.

Tuy nhiên, trong sáng 12/5, một học sinh lớp 8 bị phát hiện thân nhiệt cao 38 độ C. Nhà trường đã đưa học sinh vào phòng y tế và liên hệ, đề nghị gia đình đón học sinh này về nhà để theo dõi và điều trị.

"Các trường hợp như vậy đều phải tra cứu lại thông tin qua nội dung khai báo y tế, đảm bảo lọc các học sinh có liên quan tới người từ vùng dịch. Trường sẽ liên tục cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh dù em nghỉ ở nhà" - bà Xuân chia sẻ.

Học sinh trường THCS Quảng An, Tây Hồ thực hành sát khuẩn với nước rửa tay Bell Đức

Với 500 chai nước rửa tay khô sát khuẩn nhãn hiệu Bell Đức, bà Xuân đặc biệt quan tâm đến chất lượng được chứng nhận và tác dụng của sản phẩm này vì đây là sản phẩm phục vụ yêu cầu đảm bảo sức khỏe học sinh trong nhà trường.

Tại trường THCS Nhật Tân, Tây Hồ, Hiệu trưởng Nghiêm Thu Huyền cho biết, trường này có hơn 1.000 học sinh. Để chuẩn bị cho các em trở lại trường sau đợt nghỉ dài 3 tháng nhà trường đã phải trang bị thêm nhiều cơ sở vật chất đảm bảo y tế học đường như lắp đặt thêm các bồn nước rửa tay, trang bị khắp các lớp nước sát khuẩn, nhiệt kế điện tử.

Các trường học phải đầu tư khá nhiều kinh phí cho việc trang thiết bị phòng chống Covid-19

Nhà trường phải phun khử khuẩn hàng tuần và hàng ngày đều sử dụng số lượng lớn nước sát khuẩn để làm sạch trường lớp.

"Mặc dù nhà trường đã được đầu tư từ UBND quận để trang bị phòng chống dịch Covid-19 nhưng với số lượng học sinh lớn, trường lớp diện tích lớn thì việc hỗ trợ từ các nhà hảo tâm là rất cần thiết" - bà Huyền cho biết.

Nằm trên khu phố cổ, trường tiểu học Tràng An mới hoạt động sang ngày thứ hai. Các em học sinh đều khá thành thạo với việc sử dụng nước sát khuẩn trong việc bảo vệ sức khỏe vệ sinh an toàn cá nhân.

Sau khi được giới thiệu về sản phẩm nước sát khuẩn Bell Đức, học sinh Tràng An đã thực hành tại chỗ việc sát khuẩn đúng tiêu chuẩn và hào hứng với điệu nhảy Ghen Cô Vy được Hiệu trưởng Trần Thị Bích Liên phát động.

Học sinh tiểu học Tràng An, Hoàn Kiếm rất thành thạo sử dụng nước sát khuẩn

Hiệu trưởng trường này cho biết, khó khăn của nhà trường hiện nay là học sinh giáo viên đang học tại cơ sở tạm diện tích hạn chế vì cơ sở chính của trường đang xây dựng. Việc duy trì thói quen sinh hoạt an toàn cho học sinh tiểu học trong quá trình học tập sinh hoạt những tháng hè tới được nhà trường đặc biệt quan tâm trong điều kiện hạn chế về cơ sở vật chất cũng như kinh phí.

Trường mầm non Tân Hội, Đan Phượng cũng có số lượng trẻ đến trường khá đông, với 1.064 trẻ.

"Với 25 nhóm lớp, nhà trường đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn trường học phòng chống Covid-19. Số lượng trẻ đến lớp cao ngay từ ngày 11/5 nên toàn bộ các khâu đều phải vận hành đúng quy định, đặc biệt là khu chế biến bữa ăn theo chuẩn bếp ăn một chiều an toàn" - bà Đỗ Thị Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Trường MN Tân Hội, Đan Phượng hướng dẫn trẻ sát khuẩn tay khi đến trường

600 chai nước sát khuẩn Bell Đức cũng được trao tặng vào sáng 12/5 cho trường tiểu học và THCS Tô Hiến Thành, Đan Phượng. Ban Giám hiệu 2 trường này cho biết, với 40 triệu mỗi trường được cấp để trang bị các thiết bị y tế, vệ sinh theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 thì việc hỗ trợ từ Báo ANTĐ và công ty TNHH Bell Đức là rất quan trọng trong việc duy trì lâu dài các hoạt động đảm bảo an toàn trường học.

Chiều 12/5, 500 chai nước rửa tay khô sát khuẩn Bell Đức cũng đã được trao tặng thầy trò trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy. Trường này có hơn 2.300 học sinh nên việc đảm bảo an toàn trường học được đặc biệt quan tâm.

Ông Vũ Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc chung tay với nhà trường phòng chống dịch Covid-19 là mong muốn của báo ANTĐ và Công ty TNHH Bell Đức khi học sinh luôn là đối tượng được xã hội quan tâm.

Việc đưa học sinh trở lại trường học trong thời điểm này cho thấy nỗ lực cao của ngành giáo dục, phụ huynh cũng rất tin tưởng vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà trường.

Trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy đánh giá cao sự hỗ trợ từ Báo ANTĐ và Công ty TNHH Bell Đức

Ngay sau khi dịch Covid-19 lây lan tại Việt Nam, từ tháng 2/2020 đến nay, Công ty TNHH Bell Đức đã phối hợp với Báo An ninh Thủ đô và một số đơn vị trao tặng tới người dân, các chiến sĩ công an trực tiếp phòng chống dịch và học sinh các trường học với con số hàng lên tới hơn 100.000 chai nước rửa tay khô nhãn hiệu Bell Đức. Đây là những sản phẩm đã được kiểm định đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả.