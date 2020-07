Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực xét nghiệm Covid-19 tại chỗ

Xét nghiệm mẫu những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân nhiễm Covid-19

Củng cố năng lực, xét nghiệm chẩn đoán kịp thời



Công văn nêu rõ, trong thời gian qua Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chủ động và quyết liệt, đặc biệt là cách ly kịp thời các trường hợp nhập cảnh, không để xảy ra các trường hợp mắc trong cộng đồng.

Các địa phương đã chủ động củng cố năng lực xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 và tiến hành xét nghiệm kịp thời. Tới nay trên toàn quốc đã có 118 phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm, trong đó có 66 phòng đủ khả năng xét nghiệm khẳng định. Tuy nhiên, sau gần 100 ngày không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng, tới ngày 25-7 đã ghi nhận thêm 2 ca mắc (bệnh nhân số 416, 418) trong cộng đồng tại TP Đà Nẵng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25-7-2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đó yêu cầu đẩy mạnh việc thực hiện phát hiện, truy vết người tiếp xúc, cách ly, xét nghiệm kịp thời, Bộ Y tế đề nghị giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố triển khai rà soát năng lực xét nghiệm tại địa phương, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực xét nghiệm tại chỗ bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và điều kiện an toàn sinh học cấp 2 để kịp thời xét nghiệm virus SARS-CoV-2 theo hướng dẫn tại Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 2245/QĐ-BYT ngày 22-4-2020 của Bộ Y tế.

Các địa phương đầu tư nâng cấp phòng xét nghiệm và các phương tiện, thiết bị, bổ sung sinh phẩm trong trường hợp cần thiết để thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bảo đảm hiệu quả, phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực.

Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các cơ sở có phòng xét nghiệm đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và an toàn sinh học tiếp tục liên lạc với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để được tập huấn, tập huấn lại về kỹ thuật xét nghiệm, hỗ trợ, chia sẻ sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 để thực hiện xét nghiệm kịp thời; Sở Y tế các tỉnh liên hệ đề nghị các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để được đánh giá, xác nhận năng lực phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 trong trường hợp cần thiết. Đồng thời chủ động phối hợp với các các đơn vị, địa phương khác trong việc thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Dập dịch nhanh và giữ vững ổn định xã hội

Dự kiến, hôm nay 28-7 sẽ có kết quả của khoảng 4.000 mẫu xét nghiệm của các cán bộ y tế TP Đà Nẵng, ngoài ra, ngành Y tế sẽ lấy 10.000 mẫu máu trong cộng đồng. Liên quan đến phân tuyến trong điều trị, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27-7 để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ sử dụng Bệnh viện Trung ương Huế - nơi đã từng điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 trước đó để phục vụ công tác điều trị trong điều kiện cần thiết.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 không chỉ là trách nhiệm của TP Đà Nẵng, tất cả các địa phương khác trên cả nước phải tăng cường kiểm soát dịch bệnh như 3 tháng trước đây. Trong đó, các cơ sở y tế thực hiện nghiêm các quy định phòng hộ, phân luồng cách ly bệnh nhân đến khám, bao gồm cả các phòng khám tư nhân.

Phát huy kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt xử lý ổ dịch lớn trước đây, Phó Thủ tướng nêu rõ việc thực hiện 2 mục tiêu: Dập dịch nhanh và giữ vững ổn định xã hội. Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của lực lượng điều tra dịch tễ học Bộ Y tế, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội để xác định nhanh nhất nguồn lây, truyền bệnh. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tăng cường công tác tập huấn, thử nghiệm các kit thử khác nhau do Việt Nam sản xuất trước đó. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an rà soát tất cả người nước ngoài; ưu tiên xét nghiệm tìm kháng thể trên những đối tượng này.

Ban Chỉ đạo cũng thống nhất đối với những người đi từ Đà Nẵng trở về từ ngày 1-7 thông báo tới chính quyền địa phương và cơ quan y tế để theo dõi sức khỏe. Những đối tượng đi qua các ổ dịch tại Đà Nẵng cần phải được theo dõi và cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm.