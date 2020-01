Chữa khỏi bệnh nhân nhiễm virus corona, Bệnh viện Chợ Rẫy được Thủ tướng tặng Bằng khen

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (giữa) kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 29-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định khen thưởng các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) vì nỗ lực điều trị thành công cho bệnh nhân người Trung Quốc mắc viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV).

Theo đó, Thủ tướng đã tặng Bằng khen cho tập thể nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy để biểu dương vì thành tích này.

Theo BS.CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, việc bệnh viện cấp cứu và điều trị thành công cho bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus Corona là thành tích chung của cả ngành Y tế chứ không riêng gì của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Như ANTĐ đã đưa tin trước đó, ngày 20-1, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị hai bố con người Trung Quốc là ông Li Ding (66 tuổi) và anh Li Zichao (28 tuổi) vì nhiễm virus corona.

Sau hơn 1 tuần điều trị, hiện anh Li Zichao tỉnh táo, tự thở, ăn uống sinh hoạt bình thường, hết sốt hơn 4 ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh này âm tính với virus nCoV.

Còn ông Li Ding cũng đã tỉnh, ăn ngủ được, thở ô-xy qua canula, thở êm, không sốt, phổi ít ran bên trái, chức năng gan, thận, điện giải bình thường. Do kết quả xét nghiệm hiện nay ghi nhận ông Li Ding còn dương tính với virus nCoV nên tiếp tục cách ly điều trị.

BS Nguyễn Tri Thức cho biết, ngoài những kinh nghiệm có được trong những lần chống các dịch bệnh nguy hiểm trước đây, Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhận được chỉ đạo rất sát sao từ Bộ Y tế, trên cơ sở đã chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng cách ly, nhân lực, tổ chức diễn tập… rất sớm.

Nhờ đó, khi tiếp nhận hai bố con người Trung Quốc vào điều trị do triệu chứng sốt, nghi do nCoV, bệnh viện đã tiến hành cách ly và điều trị cho cả hai bệnh nhân theo đúng phác đồ do Bộ Y tế ban hành. Các bác sĩ đã tuân thủ rất nghiêm ngặt chặt chẽ để bước đầu có được thành công.