Chú trọng đến công tác quản lý, sử dụng đất đai để phòng chống tham nhũng

ANTD.VN - Ngày 18-12, Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông về việc thông qua Dự thảo báo cáo kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Đắk Nông năm 2019.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, đây là cuộc kiểm tra thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ở các đơn vị, địa phương.



Theo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng.

Tỉnh đã xử lý, kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và được dư luận xã hội đồng tình. Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao về những nỗ lực, cố gắng của đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương, đặc biệt là việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, trong quá trình kiểm tra, giám sát cần tập trung nghiên cứu, đánh giá công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại địa phương; chú trọng hơn nữa đến công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn vì đây là lĩnh vực dễ xảy ra ra tham nhũng; chú trọng công tác quản lý về tài chính, quản lý bảo vệ rừng…

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông cần tiếp tục xem xét, làm rõ những tồn tại, khó khăn trong phòng, chống tham nhũng để kịp thời đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục hoặc đề xuất, kiến nghị cụ thể với Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một trong những vấn đề được quan tâm đó là triển khai công tác phòng, chống tham nhũng nhưng không làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của địa bàn. “Đề nghị Chính phủ phải có đánh giá và có sự tháo gỡ khó khăn cho địa phương, bây giờ dự án dừng lại, không ai quyết cả, cơ chế chính sách đưa ra nhưng đều co lại hoặc xây dựng lại thì doanh nghiệp và địa phương rất lúng túng, không đảm bảo được các vấn đề chỉ số. Phải đảm bảo được công tác phòng chống tham nhũng, lấy lại lòng tin của nhân dân, phục vụ cho sự phát triển kinh tế các mặt của địa phương” - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh.