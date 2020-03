Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Lúc này, người dân là yếu tố quyết định "thành" hay "bại" trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội đã và đang xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường

Tối ngày 31-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện cao độ các nội dung chỉ đạo về phòng chống dịch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, các chỉ đạo của Thành ủy và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, nhất là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân là yếu tố quyết định “thành” hay “bại” trong phòng chống dịch

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP Hà Nội yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Biện pháp “cách ly” lúc này sẽ có tác dụng rất lớn, có tính chất quyết định đến việc ngăn chặn, không cho dịch lây lan ra cộng đồng, lan rộng ra các nơi. Đặc biệt mỗi gia đình, mỗi cá nhân chú ý tự rà soát mọi hoạt động của mỗi cá nhân, người thân trong gia đình, hàng xóm, bạn bè có bất cứ mối liên hệ nào tới “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai hoặc người đi từ các vùng dịch ở các nước về thì ngay lập tức phải cách ly tại nhà và khẩn trương khai báo y tế tự nguyện, thông tin ngay để được lấy mẫu xét nghiệm, vì hiện nay, trên địa bàn thành phố tất cả những ai đã có mặt, tiếp xúc đi đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3/2020 đến 28/3/2020 hoặc tiếp xúc với những người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian qua sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Mọi người hãy tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Đề nghị mỗi người dân Thủ đô bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Toàn bộ công tác phòng, chống dịch hiện đang được kiểm soát chặt chẽ, việc quyết định “thành” hay “bại” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời điểm này cần phải có sự tham gia chung sức, đồng lòng, có trách nhiệm của tất cả mọi người dân trên địa bàn Thủ đô.

Thành phố đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết, nhân dân không tập trung đông người mua và tích trữ hàng hóa. Việc tập trung đông người lúc này sẽ rất dễ có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Đồng thời các hộ gia đình, các ban quản lý các tòa nhà chung cư tăng cường công tác kiểm tra các thiết bị điện, các thiết bị PCCC đảm bảo không để xảy ra các sự cố chập điện, cháy nổ.

Công chức, viên chức làm việc tại nhà

Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp cần thiết mới đến làm việc tại cơ quan, đơn vị như: trực chiến đấu; trực cơ quan; cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; xử lý tài liệu mật, tham gia chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch; các trường hợp khác phải có văn bản của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương và Thành phố mới đến làm việc tại cơ quan. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị lập danh sách cán bộ công chức, người lao động đến cơ quan đơn vị làm việc; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại cơ sở.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ kinh doanh trừ các trường hợp sau: Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); Trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, bệnh viện); Chợ dân sinh (gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô); Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; Cơ sở lưu trú du lịch; Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; Dịch vụ khám chữa bệnh; Dịch vụ bưu điện; Dịch vụ ngân hàng, thanh toán điện tử; Dịch vụ viễn thông truyền hình; Dịch vụ bảo vệ; Cửa hàng kinh doanh xăng dầu gas khí đốt; Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang, hỏa táng, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội. Khi giao dịch trong các loại hình kinh doanh dịch vụ nêu trên cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m, vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, công trường xây dựng tổ chức cho cán bộ công nhân viên, người lao động nghỉ tại nhà, nơi cư trú, tại nhà máy, tại công trường xây dựng (nếu có), trừ các trường hợp: sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu...

Các nhà máy xí nghiệp đang phải sản xuất các đơn hàng phải trả theo hợp đồng đã ký trước ngày 15/4/2020. Các trường hợp được tổ chức sản xuất, kinh doanh tại các nhà máy xí nghiệp, công trường nêu trên phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt về bảo hộ lao động, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời áp dụng các giải pháp phòng chống dịch tại cơ sở, và đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Đặc biệt tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh này cần phải chủ động yêu cầu bắt buộc các nhân viên, công nhân có liên quan đến yếu tố tiếp xúc đến thăm, khám chữa bệnh hoặc có tiếp xúc với người thân, bạn bè đã đến hoặc làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 10 - 28/3/2020 thì đều phải cách ly, cho lấy mẫu xét nghiệm.

Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; đeo khẩu trang, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Khi tập trung dưới 20 người phải tiến hành khử khuẩn vệ sinh y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

Tổ chức các trạm xét nghiệm nhanh tại một số cửa ngõ thành phố

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Công an Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực bằng mọi giải pháp xử lý triệt để “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai; tranh thủ từng giờ, từng phút để áp dụng các biện pháp cách ly tại nhà đối với tất cả trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, học sinh từng đến học tập, thực tập và có giao dịch như thăm thân, người bệnh nội trú, chăm sóc người nhà điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, lập tức cách ly y tế tại nhà.

Trong quá trình cách ly không tiếp xúc với người nhà, đeo khẩu trang, mở cửa phòng cho thoáng đồng thời khẩn trương tự khai báo y tế và liên hệ ngay với các cơ sở y tế tại phường, quận nơi cư trú để được lấy mẫu xét nghiệm. Phối hợp với Công an Thành phố lập danh sách các trường hợp liên quan hoạt động của Công ty Trường Sinh và các công ty có cung cấp tất cả các dịch vụ khác cho Bệnh viện Bạch Mai. Chú ý đến các nhân viên đã đi đến làm việc, giao dịch với Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3/2020 đến 28/3/2020 có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh.

Tổ chức các trạm di động để xét nghiệm nhanh cho người dân đã từng đến thăm người nhà hoặc điều trị, đặc biệt người dân có tiếp xúc các trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai hoặc có yếu tố đi từ các nước vùng dịch về Thành phố từ ngày 10/3/2020 đến 28/3/2020 phải tự cách ly và thông báo để lấy mẫu xét nghiệm.Tổ chức các Trạm xét nghiệm nhanh tại một số cửa ngõ chính ra vào Thành phố.

Chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để lọt bất cứ một cá nhân nào gây lây nhiễm làm ảnh hưởng đến các hoạt động của toàn bộ bệnh viện. Rà soát toàn bộ khoa/tổ Dinh dưỡng tại các Bệnh viện phải đảm bảo nhân lực, nguồn gốc thực phẩm, hàng hóa theo đúng quy định về An toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ dinh dưỡng cũng như tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ của các điều dưỡng viên của các khoa dinh dưỡng đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Công an Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, thành lập các chốt kiểm soát để giám sát việc chấp hành của mọi người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với Sở Y tế tổ chức một số chốt xét nghiệm nhanh tại một số cửa ngõ chính ra vào trên địa bàn Thành phố.

Chủ trì và chỉ đạo Công an quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn triển khai các giải pháp kiểm tra việc thực hiện cách ly xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với ngành Y tế thực hiện các giải pháp triệt để xử lý các ổ dịch trên địa bàn; kiểm soát người dân thực hiện việc cách ly theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn Thành phố; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các trạm giam do Công an quản lý; kiểm tra, công tác PCCC của các tòa nhà chung cư, đảm bảo quân số thực hiện công tác PCCC trực 100% quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống đột xuất xảy ra.

Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với lực lượng y tế tiếp tục quản lý các khu cách ly tập trung trên địa bàn, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, thực hiện giãn mật độ cách ly phù hợp, không để lây chéo dịch bệnh trong khu cách ly tập trung; Tham mưu với Thành phố đề xuất với Bộ Quốc phòng cử Binh chủng hóa học phun khử khuẩn khi cần thiết.

Thu tiền điện, nước, viễn thông... sau ngày 15-4

Chủ tịch UBND TP chỉ thị Sở Công Thương đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân; có phương án dự trữ trong tình huống phải kéo dài thời gian áp dụng cách ly. Lập danh sách các phương tiện được vận chuyển, phân phối lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thuốc men, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, phục vụ an ninh quốc phòng.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo dừng các hoạt động xe buýt, taxi, xe công nghệ, xe ôm, xe khách liên tỉnh; phối hợp với Công an Thành phố thiết lập các chốt để giám sát việc chấp hành của mọi người phải tuân thủ đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chú ý tạo mọi điều kiện cho các hoạt động của xe ngoại giao, công vụ của nhà nước, vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, xe sửa chữa điện, nước, xe thu gom vận chuyển, xử lý rác thải, các xe của các đơn vị nhằm khắc phục các sự cố như tai nạn giao thông, cắt cây đổ, xe chở vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, phục vụ an ninh quốc phòng và xe chở vật tư, trang thiết bị cho các công trình xây dựng, xưởng sản xuất, xe đưa đón công nhân, chuyên gia tại các cơ sở sản xuất làm việc thuộc diện được phép như nêu trên.

Cho phép một số công nhân tiếp tục thực hiện việc thay thế sửa chữa khắc phục khe co dãn của đường vành đai 3 trên cao, đảm bảo công trường không quá 10 người, quá trình làm việc đủ bảo hộ lao động, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.

Sở Xây dựng chỉ đạo tạm dừng tất cả các công trình xây dựng. Chỉ đạo các công ty kinh doanh nước sạch, các đơn vị vệ sinh môi trường, thoát nước hoạt động đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu của nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm duy trì sản xuất nông nghiệp, dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, các hoạt động phục vụ chăn nuôi đàn gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản; đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch: đeo khẩu trang, đảm bảo cự ly tối thiểu 2m với những người tham gia sản xuất.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Đảm bảo an sinh xã hội đối với đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động mất việc làm không có bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố đảm bảo chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Chỉ đạo nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cai nghiện, bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng người có công.

"Đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, các loại phí, dịch vụ viễn thông... của các hộ dân tăng cường các giải pháp trả tiền qua thẻ, qua online, nên giữ việc thu tiền các dịch vụ này sau ngày 15/4/2020", Chỉ thị nêu rõ

Không được để bất cứ một người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các đội phản ứng nhanh trực 24/24/7 để tiếp nhận các thông tin của mọi người dân về các dấu hiệu nghi ngờ của người bệnh và tổ chức nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương cử cán bộ thường xuyên đi đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ cách ly; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn (khi tuần tra, giám sát phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn).

Đảm bảo yêu cầu 4 tại chỗ hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trên địa bàn. Phối hợp với Sở Công Thương đảm bảo việc cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm khi cần thiết.

Khẩn trương rà soát, xác minh triệt để những người đi về từ vùng dịch, người tiếp xúc gần với người bệnh (F1, F2, F3) và những trường hợp liên quan khác để thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm theo quy định (đặc biệt chú ý đến những người có liên quan đến yếu tố “ổ dịch” Bệnh viện Bạch Mai).

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo trợ cấp xã hội cho đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng yếu thế, không được để bất cứ một người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm và tổ chức trả lương hưu qua thẻ ATM hoặc tại nhà....