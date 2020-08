Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân

ANTD.VN - Ngày 6-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Hiệu quả thiết thực công tác Công an và các phong trào thi đua

Các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Hoàng Thị Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Nguyễn Thị Thúy Ngần - Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội…dự buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các gương điển hình tiên tiến trong CAND

Buổi gặp mặt còn có sự tham dự của 48 tập thể, cá nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 222 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Theo Ban tổ chức, giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua trong lực lượng CAND đã phát triển sâu rộng, sôi nổi, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với thực tiễn, góp phần làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng một số điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an

Bộ Công an đã tích cực hưởng ứng, tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, làm tốt công tác xã hội, các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, ủng hộ về vật chất, động viên về tinh thần đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa...

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua, cùng với các lực lượng khác, lực lượng CAND đã gương mẫu, sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy, thử thách trên tuyến đầu chống dịch; thực hiện chế độ trực ban, trực chiến đấu 24/24 giờ; lập chốt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi lại nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan; phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng đăng tin xuyên tạc, gây hoang mang về tình hình dịch bệnh.

Nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong CAND

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng CAND đạt được trong 5 năm qua. Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong CAND, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương cần phát huy những thành tích đạt được; tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần cùng với tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng là những tấm gương “người tốt, việc tốt” của lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn những nhận xét, đánh giá của Chủ tịch Quốc hội đối với những kết quả và thành tích mà lực lượng CAND đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong 5 năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND sẽ nghiêm túc lĩnh hội những định hướng, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong giai đoạn tiếp theo.

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể lực lượng CAND tiếp tục khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Luôn luôn ghi nhớ lời thề danh dự “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang trong 75 năm, đoàn kết thống nhất, ra sức thi đua, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của CAND", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, và khẳng định lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.