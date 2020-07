Chủ động trong nhận thức và hành động, giữ vững an ninh trật tự địa bàn

ANTD.VN - “Một trong những mục tiêu quan trọng mà lãnh đạo phường thống nhất xác định khi xây dựng và triển khai chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia nắm tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, đó là đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ đại hội Đảng các cấp”, đồng chí Đỗ Phương Nga – Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nêu rõ.

Toàn cảnh hội nghị tại trụ sở UBND phường Vĩnh Tuy, chiều 30-7

Phát huy vai trò chủ lực, nòng cốt phòng ngừa tội phạm

Chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia nắm tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn” được BCĐ 138 phường Vĩnh Tuy tại hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, diễn ra chiều 30-7; với sự tham dự của ban chỉ huy và đại diện các đội nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng; các ngành, đoàn thể phường, đại diện chi bộ khu dân cư, tổ dân phố…

Với những phương pháp, số liệu cụ thể, các đại biểu đã cùng Trung tá Phạm Trung Khánh Tùng – Trưởng Công an phường đánh giá kỹ tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT địa bàn phường thời gian qua; đồng thời định hướng những mặt công tác quan trọng thời gian tiếp theo.

Nét nổi bật ở phường Vĩnh Tuy là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, với sự vận dụng sáng tạo, đổi mới cả về hình thức và nội dung, phong phú về mô hình, phù hợp với đặc điểm địa bàn, từ đó tạo thành sức mạnh tổng hợp và thế trận an ninh vững chắc làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, duy trì khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn.

Trung tá Phạm Trung Khánh Tùng báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo

ANTT địa bàn

BCĐ 138 phường đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng ban ngành, đoàn thể, từng thành viên BCĐ trong việc hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, điều hành huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn kết với các cuộc vận động, phong trào khác.

“Trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, lực lượng Công an phường đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt, đóng vai trò hết sức quan trọng; luôn chủ động tham mưu cho Đảng, Chính quyền phường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc tổ chức, xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ nói chung và xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến nói riêng”, đồng chí Đỗ Phương Nga ghi nhận.

Đông đảo hội viên các ngành, đoàn thể và cán bộ cơ sở tham dự hội nghị

Không thể thiếu trong đó, là lực lượng Bảo vệ dân phố, Đội tự quản đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào, thường xuyên sát cánh cùng lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT, duy trì hoạt động của các trạm tuần tra nhân dân, khai báo tạm trú và tuần tra đêm cùng lực lượng Công an chống trộm đêm, cướp giật, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, giữ gìn TTATGT, TTĐT…

Thống nhất cao về nhận thức và hành động

Tại hội nghị, sau tham luận, đóng góp ý kiến của đại diện các ngành, đoàn thể, hội, lần lượt Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Công an phường đã quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch về việc triển khai thực hiện chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia nắm tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Vĩnh Tuy”.

Chiến sỹ CAP Vĩnh Tuy tuyên truyền phòng ngừa tội phạm tại các cơ quan, doanh nghiệp

Những “điểm nhấn” của Chuyên đề là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các đoàn thể quần chúng, từ phường đến cơ sở trong công tác giải quyết tình hình mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố trong giải quyết các mâu thuẫn trong nộ bộ nhân dân.

Nâng cao nhận thức về pháp luật trong nhân dân để từng bước đưa việc chấp hành pháp luật của nhân dân vào nề nếp, hạn chế các nguồn gốc phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải ở các địa bàn dân cư để nắm tình hình, phát hiện và giải quyết có hiệu quả các vụ việc mâu thuẫn từ cơ sở, không để mâu thuẫn phức tạp, kéo dài ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án xảy ra có nguyên nhân từ mâu thuẫn xã hội.

Còn đối với Công an phường, như Trung tá Đinh Đức Long – Phó trưởng Công an phường bày tỏ, Chuyên đề sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sỹ; giúp xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực, trình độ cho lực lượng Cảnh sát khu vực nói riêng; để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT.