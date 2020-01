ANTD.VN - Dự hội nghị triển khai công tác năm 2020, đánh giá tình hình, kết quả công tác công tác Công an, công tác xây dựng Đảng năm 2019 của Công an huyện Gia Lâm, ngày 15-1, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh một trong những yêu cầu trọng tâm, là tiếp tục chủ động tấn công tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn địa bàn dịp Tết cổ truyền.

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng đại diện các phòng chức năng CATP, huyện Gia Lâm, dự hội nghị.

Theo Đại tá An Thanh Bình – Trưởng Công an huyện Gia Lâm, năm 2019, Công an huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn TTATXH, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích của CAH Gia Lâm

Các lực lượng Công an huyện đã điều tra, khám phá làm rõ 90 vụ, 145 đối tượng phạm pháp hình sự, triệt xóa 36 ổ nhóm hình sự, bắt giữ 93 đối tượng đạt 130% chỉ tiêu, bắt 106 vụ vi phạm về kinh tế, thu nộp ngân sách 23 tỷ đồng, số vụ ma túy xử lý hình sự đạt 166% chỉ tiêu; không để phát sinh tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy, hình sự.

“Với những nỗ lực cố gắng của toàn lực lượng Công an huyện, trong năm qua, phong trào thi đua vì ANTQ được phát triển mạnh mẽ, thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ chiến sỹ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn huyện”, Đại tá An Thanh Bình nêu rõ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng và đồng chí Nguyễn Tiến Việt đánh giá cao, biểu dương những cố gắng, kết quả mà lực lượng Công an huyện đã đạt được trong năm 2019.

Lãnh đạo CATP và huyện Gia Lâm yêu cầu, mong muốn bên cạnh phát huy những kết quả đạt được, Công an huyện cần bám sát những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá của Công an Thành phố, Huyện ủy - UBND huyện nhằm giữ vững ổn định an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trướ mặt, thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn để người dân vui Xuân, đón Tết trong bình yên.