Chủ động sáng tạo, tổ chức phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chuyên môn

ANTD.VN - Ngày 30-6, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết phong trào thi đua " Vì An ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua số 3.

Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội gồm 7 đơn vị thuộc khối Cảnh sát, trong đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là đơn vị Cụm trưởng; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ là đơn vị Cụm phó.

Đánh giá chung, 6 tháng đầu năm 2020, bám sát phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã hưởng ứng và thực hiện các đợt thi đua do Công an Thành phố phát động và xây dựng nội dung giao ước thi đua bằng nhiều biện pháp, hình thức cụ thể, thiết thực.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đơn vị đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chỉ tiêu công tác chuyên môn, một số mặt công tác đã vượt chỉ tiêu đề ra. Tập trung hoàn thành tốt công tác XDLL, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoàn thành công tác điều động cán bộ chiến sỹ tăng cường về Công an cơ sở, xây dựng giữ gìn đoàn kết nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, các đơn vị đã tổ chức quán triệt tới 100% CBCS nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, là lực lượng tiên phong trong công tác phòng, chống dịch bệnh của Công an thành phố, được các cấp, các ngành đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Hồng Ky ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, thành tích của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3. Đại tá Nguyễn Hồng Ky nêu rõ, từ nay đến cuối năm 2020, Công an thành phố tiếp tục thực hiện những công tác trọng tâm như: tham gia bảo đảm ANTT các hoạt động năm Việt Nam là chủ tịch ASEAN 2020; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...



Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 khắc phục khó khăn, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an Thành phố về công tác thi đua khen thưởng; cụ thể hóa bằng những hành động, những công việc cụ thể.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình trên từng lĩnh vực được giao để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố các giải pháp, biện pháp chỉ đạo.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần của từng đơn vi; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa sai phạm trong nội bộ. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xã hội từ thiện; quan tâm, chú trọng đến công tác khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ chiến sỹ có nhiều thành tích trong công tác.