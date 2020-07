Chủ động, sáng tạo, hiệu quả hơn nữa trong thực hiện các mặt công tác giai đoạn hậu Covid-19

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường đúng như dự báo của Bộ Công an và Công an Thành phố, đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng phát khắp toàn cầu đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, kéo theo kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong nước và trên địa bàn Thủ đô, dịch Covid-19 được kiềm chế, giải quyết, thể hiện sự ưu việt, giá trị cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa; song hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch.



Hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, manh động, diễn biến phức tạp hơn. Song, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Công an Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác công an, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô, được lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao.

Hội nghị có sự tham dự của đông đủ chỉ huy các đơn vị trong CATP Hà Nội

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe thông báo tóm tắt Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Công an và báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Công an Thành phố, gắn với tổng kết đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham luận của Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác, qua đó thống nhất nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.



“Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để Hội nghị đạt kết quả thiết thực, các đại biểu Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã cần đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, chuẩn bị kỹ nội dung tham luận có trọng tâm, trọng điểm; phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tập trung phân tích, đánh giá sâu những vấn đề mới. Cùng với đó, làm rõ những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; những cách làm hay, sáng tạo và chia sẻ những bài học kinh nghiệm; đề xuất những biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công an”- Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu.