Chủ động lực lượng, phương án đấu tranh các chuyên án lớn, nhiệm vụ đột xuất

Năm 2019, với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, góp phần quan trọng cùng với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triển khai kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối hơn 600 mục tiêu, 39.402 chuyến hàng đặc biệt, gần 1000 chuyến công văn, tài liệu, 6.060 hội nghị, mít tinh và các sự kiện chính trị, văn hoá xã hội, đối ngoại, các ngày lễ lớn của đất nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Đặc biệt là bảo vệ an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, Đại lễ Veask 2019…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định nâng lương cho Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ tư lệnh CSCĐ

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh đã điều động 4.260 lượt cán bộ, chiến sĩ tăng cường hỗ trợ Công an 10 đơn vị, địa phương đấu tranh thành công 32 chuyên án; kịp thời giải quyết tình hình phức tạp về an ninh, trật tự. Công tác tuần tra kiểm soát tiếp tục được tăng cường góp phần kiềm chế các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng CSCĐ toàn quốc đã tổ chức 105.358 ca tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông…

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của lực lượng, chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lãnh đạo Bộ tư lệnh cần quán triệt cho toàn lực lượng Cảnh sát cơ động nhận thức rõ tình hình, nhiệm vụ, thấy hết được trách nhiệm của mình trong tình hình hiện nay, từ đó nỗ lực, cố gắng trong công tác, góp phần vào công tác chung của toàn lực lượng CAND.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ tư lệnh CSCĐ

Nhấn mạnh về công tác nắm tình hình, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến sự thành công quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; do đó, phải tăng cường công tác nắm, phân tích dự báo tình hình, tham mưu cho Bộ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động trên toàn quốc triển khai đồng bộ các biện pháp, đặc biệt là biện pháp vũ trang, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng, triển khai phương án và tổ chức lực lượng ứng trực, vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là, các hội nghị, sự kiện Năm ASEAN 2020, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019 của Bộ Công an cho các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh CSCĐ

“Chủ động về lực lượng, phương án sẵn sàng tăng cường hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an địa phương đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn và giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự. Tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung phối hợp giữa Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, địa phương; tiếp tục ký kết quy chế phối hợp với Công an các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn các tỉnh, thành phố; trong đó, cần phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của công an địa phương, quy chế phối hợp, điều hành khi huy động lực lượng Cảnh sát cơ động của Bộ” – Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.

Tổ chức lực lượng tập luyện và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, năm ASEAN 2020. Bên cạnh đó, cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến, tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh phòng, chống bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin, giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự và các phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động, không để bị động bất ngờ.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể và các cá nhân của Bộ tư lệnh CSCĐ có thành tích xuất sắc

Ngoài ra Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị Bộ tư lệnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật Cảnh sát cơ động, Đề án thành lập các đơn vị mới là Trung đoàn Không quân Công an nhân dân và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh; chủ động về công tác hậu cần, kỹ thuật; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tài chính, hậu cần bảo đảm đúng mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãnh phí, tiêu cực.