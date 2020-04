Chủ động, kịp thời và hiệu quả phòng, chống Covid-19 từ xa

CSGT và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chốt trực phòng chống dịch Covid-19 tại đường vành đai 3 gần khu vực cầu Thanh Trì

Giám sát chặt, kiểm tra kỹ cách ly phòng dịch



Hai trong số 30 chốt kiểm tra cách ly trên toàn địa bàn cửa ngõ ra vào TP Hà Nội được đặt ở vị trí Nam và Bắc cầu Thăng Long. Cả hai chốt kiểm tra cách ly xã hội này được Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội chủ công phối hợp với các lực lượng chức năng như CSCĐ, TTGT, Y tế làm nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt các lái xe, người ngồi trên xe ra vào thành phố.

Các trường hợp đi qua đây đều có lý do chính đáng, nằm trong danh mục quy định được phép đi lại trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của UBND TP Hà Nội. Đại diện Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết: Trung bình một ngày tổ công tác kiểm tra cách ly xã hội ở đây kiểm soát cả nghìn trường hợp lái xe, người ngồi trên xe ô tô ra, vào thành phố. Đối với các lái xe sau khi được CSGT dừng xe lại, hướng dẫn về khu vực kiểm tra y tế với đúng khoảng cách an toàn. Ngoài lái xe, những người ngồi trên xe máy, ô tô khác cũng được kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo không có trường hợp nào có thân nhiệt cao bất thường.

Các lái xe được kiểm tra thân nhiệt đảm bảo an toàn trước khi ra, vào thành phố

Tại khu vực cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì cũng được Phòng CSGT, CATP Hà Nội bố trí các chốt kiểm soát cách ly xã hội. Trong những ngày qua, dù thời tiết diễn biến bất thường, mưa, gió lạnh nhưng giống như 27 chốt còn lại, hai chốt của Đội CSGT số 4 và 14 làm nhiệm vụ tại đây đã hoàn thành yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quy trình kiểm tra được thực hiện đúng theo những hướng dẫn của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới WHO đảm bảo an toàn cho người được kiểm tra và cả lực lượng thực thi nhiệm vụ. Ở các vị trí này, lưu lượng phương tiện ra vào thành phố cũng như đi qua Thủ đô là khá nhiều. Chính vì vậy, yêu cầu kiểm soát chặt, đảm bảo an toàn cho các lực lượng, người được kiểm tra càng được Ban chỉ huy Phòng CSGT lưu ý tới từng vị trí làm nhiệm vụ.

Thông tin với PV, đại diện Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Ngoài ngày đầu tiên khoảng 6000 trường hợp được kiểm tra, những ngày tiếp theo trung bình có khoảng 10.000 lái xe, người dân ra vào tại các cửa ngõ Thủ đô đã được 30 chốt kiểm tra thân nhiệt. Qua kiểm tra, CSGT cũng như lực lượng Y tế đã phát hiện nhiều lái xe, người dân có thân nhiệt cao hơn mức bình thường, sàng lọc đưa về cơ sở y tế để đảm bảo sức khỏe.

Lực lượng CSGT cũng phát hiện và xử lý nghiêm 1 trường hợp lái xe khách vi phạm quy định về cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của UBND TP Hà Nội, quy định cấm hoạt động của Bộ GTVT về dịch vụ chuyên chở hành khách công cộng. Bên cạnh đó, hàng chục trường hợp đã được tuyên truyền sâu về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.



Ngăn chặn mọi nguy cơ về dịch bệnh ra, vào thành phố

Chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 của Đội CSGT số 12 tại Quốc lộ 6 Hà Nội - Hòa Bình

Việc triển khai nhanh chóng 30 chốt kiểm tra cách ly xã hội ở các cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội được xem là biện pháp, phản ứng rất nhanh chóng, hiệu quả của CATP Hà Nội với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP Hà Nội đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp trên toàn quốc.



Ngay trong ngày đầu tiên triển khai, trực tiếp đồng chí Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội đã đi kiểm tra, động viên CBCS cũng như các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại 30 chốt trực này. Những yêu cầu chỉ đạo từ việc nhỏ nhất như chọn vị trí dựng lều bạt dã chiến, kê đặt giường, ghế nghỉ tạm cho CBCS, nước uống, hay cả những chuyện hậu cần cũng được đồng chí Giám đốc hết sức lưu tâm, chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện, nhằm hỗ trợ tối đa, an toàn nhất cho các CBCS, lực lượng làm nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc yêu cầu cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Các lái xe đều chấp hành nghiêm quy định kiểm tra thân nhiệt của lực lượng chức năng

Ghi nhận của PV, tại 30 chốt kiểm tra cách ly xã hội hiện tại hiện điều kiện cơ sở vật chất cũng khá đầy đủ. Ngoài lều bạt dã chiến tránh lúc mưa to gió lớn thì có cả nhà vệ sinh công cộng, các thiết bị bảo hộ an toàn như khẩu trang, gang tay cao su, thiết bị phun, khử khuẩn. Mặc dù tại các chốt này chưa thực hiện được việc xét nghiệm nhanh nhưng những trường hợp lái xe, người dân có thân nhiệt cao bất thường qua kiểm tra đều được CSGT và lực lượng y tế nhanh chóng phun khử khuẩn phương tiện, đưa đến các cơ sở y tế đảm bảo đúng quy trình phòng, chống dịch.



Nếu như ban ngày người dân, lái xe đi lại thì ban đêm, hầu hết các phương tiện được kiểm tra qua 30 chốt này gần như đều là xe chở hàng hóa, lương thực, thực phẩm. Thời tiết mưa gió, lạnh cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của CSGT và lực lượng làm nhiệm vụ.

Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: CBCS được đơn vị lựa chọn tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt triển khai trên cao tốc Hà Nội – Hòa Bình…đều là những người có sức khỏe tốt, trách nhiệm cao. Nhiều CBCS dù phải gửi con cái cho ông bà ngoại ở quê, mấy tháng nay chưa về gặp vợ con song vẫn tình nguyện xung phong tham gia ngày đêm trực tại các chốt phòng, chống dịch. Các lực lượng khác như CSCĐ, TTGT và nhất là Y tế cũng vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả để sát cánh cùng với CSGT hoàn thành xuất sắc công tác kiểm soát xã hội phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

CBCS làm nhiệm vụ tại Trung tâm đèn tín hiệu giao thông sử dụng hệ thống camera giám sát để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT, ATGT

Để đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra, cách ly xã hội, CSGT và các lực lượng tham gia đã phối hợp nhịp nhàng trong việc đo thân nhiệt của lái xe, người dân. Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội CSGT số 12, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Vị trí được Ban chỉ huy Phòng CSGT và đơn vị lựa chọn ở đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6 Hà Nội – Hòa Bình đảm bảo đầy đủ các yếu tố về quan sát, kiểm tra và an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người, lái xe được kiểm tra. Trung bình mỗi trường hợp lái xe, người dân chỉ cần không quá 1 phút sẽ xác định được thân nhiệt. Việc bố trí hợp lý vị trí, khoảng cách kiểm tra cũng giúp phòng ngừa hiệu quả nguy cơ lây nhiễm cho các lái xe, người thực thi nhiệm vụ.

Đánh giá của Phòng CSGT cho thấy, trong gần 1 tuần thực hiện kiểm tra cách ly xã hội ở 30 chốt trên các cửa ngõ ra vào thành phố, người dân, lái xe đã thực hiện nghiêm những quy định về đảm bảo an toàn, chấp hành quy định kiểm tra của CSGT, Y tế…Có một số lái xe ban đầu đã có phản ứng không đúng nhưng khi được CSGT nhắc nhở, tuyên truyền đã hiểu và chấp hành nghiêm quy định về kiểm tra y tế cách ly xã hội. Việc kiểm tra giảm sát chặt chẽ những người ra vào thành phố đã góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Không chỉ lái xe chấp hành mà những người dân dù không đi lại qua các chốt kiểm tra này cũng đã xúc động trước những vất vả, khó khăn thậm chí hiểm nguy mà CSGT và lực lượng chức năng đang hàng ngày hàng giờ phải đối mặt. Nhiều người dân đã nấu xôi, gửi quà tặng gồm các nhu yếu phẩm, thiết bị bảo hộ y tế…cho CBCS làm nhiệm vụ. Tình cảm đoàn kết quân dân một lòng chống dịch này là minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm của cả đất nước quyết chiến thắng bệnh Covid-19.