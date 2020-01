Chủ động, đổi mới các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự

ANTD.VN - Ngày 14-1, Công an quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và công tác Công an năm 2019, triển khai công tác năm 2020.

Trong năm 2019, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể phát huy tốt vai trò nòng cốt, xây dựng, triển khai và thực hiện nhiều kế hoạch, phương án đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp không để đột biến, bất ngờ xảy ra. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lãnh đạo cán bộ, đảng viên; từ đó, tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ; ý thức tận tụy với công việc, tận tâm phục vụ nhân dân và chất lượng công tác từng bước được nâng lên.

Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng CAQ Tây Hồ trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT

Tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đơn vị đã chủ động các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường và tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn các cơ sở giam giữ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đi sâu làm rõ hạn chế, khó khăn, bất cập và thách thức đang đặt ra trên các lĩnh vực công tác và đưa ra những giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của lực lượng Công an quận đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an quận tiếp tục phát huy hoàn thành tốt nghị quyết, kế hoạch, chương trình đã đề ra.

Đại tá Mai Trọng Thắng thay mặt CBCS - CAQ Tây Hồ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư quận ủy và thể hiện quyết tâm sẽ bám sát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá đã đề ra trong chương trình công tác của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đảng ủy, UBND quận Tây Hồ về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Quyết tâm giữ gìn trật tự xã hội, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tiếp tục bám sát những nội dung quan trọng, các phong trào do Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội phát động. Cùng với đó, kết hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, văn hóa ứng xử của lực lượng CAND; quyết tâm thực hiện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.