Chủ động các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong ‘mùa’ dịch Covid-19

17:15 09/08/2020 0 HQ

ANTD.VN - Ngày 9-8, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến Công an tất cả các tỉnh, thành trong cả nước về phòng chống dịch Covid-19. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì.