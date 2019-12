"Chốt sổ", thu ngân sách Hà Nội năm 2019 đạt 101,95% dự toán

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng bằng khen cho Cục thuế Hà nội

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết, đến 14h ngày 31/12/2019, theo số liệu tổng hợp nhanh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 249.127 tỷ, đạt 101,95% dự toán, tăng 13,5% so với năm 2018.

Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2018, cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng bền vững, nâng tỷ lệ thu từ thuế, phí và giảm dần các khoản thu liên quan đến tài nguyên, đất đai trên cơ sở đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp với sự khởi sắc, tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 18,3% so với cùng kỳ; khu vực ngoài quốc doanh tăng 19,5% so với cùng kỳ...

Báo cáo của Kho bạc Hà Nội cho thấy, tính đến 17 giờ ngày 31-12-2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt 268.244 tỷ đồng, đạt 101,95% so với dự toán được giao. Trong đó, thu nội địa đạt 246.060 tỷ đồng, đạt 100,94%. Tổng chi thường xuyên là 99.252 tỷ đồng.Tổng số giải ngân vốn đầu tư công đạt 37.721 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch giao…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Thuế Hà Nội và Kho bạc Nhà nước TP trong năm qua.

Ngay từ đầu năm 2019, hai đơn vị đã bám sát chỉ đạo Trung ương và Hà Nội, tổ chức triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, qua đó thu ngân sách của Hà Nội đạt 101,95% dự toán, tăng 13,5% so với năm 2018 - là một trong những đơn vị thu lớn nhất của cả nước.

Hai đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm túc cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp...

"Cục Thuế Hà Nội đã đồng hành cùng các sở, ngành tổ chức tốt việc nuôi dưỡng nguồn thu nên có thu bền vững; giữ được truyền thống đoàn kết trong nội bộ… Đây chính là nhân tố quyết định hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu được giao và góp phần vào sự phát triển chung của thành phố”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá, trong năm qua, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Trung ương và của thành phố, đạt kết quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách.

Kết quả này cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Đơn vị cũng đã tham mưu tốt cho thành phố quản lý tốt các quỹ, quản lý tài khoản tạm giữ… qua đó giúp công tác điều hành quản lý ngân sách của thành phố Hà Nội đạt kết quả cao.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc với Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2020, Cục Thuế cần bảo đảm thực hiện mục tiêu, giải pháp đôn đốc trên cơ sở rà soát, xây dựng dự toán, phân công cán bộ bám sát nguồn thu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp kê khai nộp thuế.

Cần tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế làm sao không để vượt quá 5% theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; đôn đốc các nguồn thu nội địa, nhất là nguồn thu về đất, phí, lệ phí, thu từ cộng đồng doanh nghiệp; rà soát lại quy trình thủ tục, đặc biệt trong khâu hoàn thuế, bảo đảm chặt chẽ, nhanh gọn nhưng phải chính xác không để thất thoát NSNN; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua của cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế Hà Nội gắn với các phong trào thi đua của Thành phố…

Lưu ý các nhiệm vụ tài chính từ nay đến Tết Âm lịch rất nặng nề, Chủ tịch UBND TP đề nghị Kho bạc Nhà nước Hà Nội tiếp tục nỗ lực hoàn thiện khóa sổ ngân sách, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao; phối hợp hiệu quả với các cơ quan trung ương bảo đảm các khoản chi trên địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Kho bạc Nhà nước Hà Nội ngay từ ngày đầu, tháng đầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành tài chính hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong năm mới.

Nhân dịp năm mới 2020, Chủ tịch UBND TP gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ, công nhân viên của các đơn vị Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội, Cục thuế TP Hà Nội và lưu ý các đơn vị tập trung thăm hỏi các gia đình cán bộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đón năm mới đầm ấm, trọn vẹn...