Chính thức gỡ bỏ lệnh phong tỏa thôn Hạ Lôi sau 28 ngày cách ly

Tham dự buổi công bố quyết định kết thúc thời hạn phong tỏa cách ly tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Minh có Chủ tịch UBND huyện Mê Linh - ông Đoàn Văn Trọng và Phó Chủ tịch UBND huyện - ông Trần Thanh Hoài, cùng các ban, ngành chức năng huyện Mê Linh... Đại diện các ban - ngành và UBND huyện Mê Linh tại buổi công bố kết thúc phong tỏa, cách ly thôn Hạ Lôi lúc 0h ngày 6-5

Trao đổi với PV Báo ANTĐ tại thời điểm chỉ còn ít phút là lệnh dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi được thi hành, Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Công an huyện Mê Linh cho biết: “Trong buổi sáng ngày 5-5, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối đêm công bố quyết định kết thúc phong tỏa cách ly thôn Hạ Lôi, Công an huyện đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ bảo vệ trước, trong và sau khi kết thúc lệnh phong tỏa. Phương án sẵn sàng lực lượng, phương tiện thu dọn điểm chốt sau khi công bố quyết định phải được thực hiện nghiêm túc, an toàn. Công an huyện đã tổ chức rà soát, tuyên truyền để người dân thôn Hạ Lôi thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 và không vi phạm các quy định về đảm bảo ANTT”.

Vì sức khỏe của nhân dân

Giây phút mong đợi của hàng nghìn người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh võ òa khi đại diện lãnh đạo huyện Mê Linh công bố gỡ bỏ lệnh phong tỏa, cách ly thôn này để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Những tiếng hò reo, những tràng pháo tay vang dậy giữa đêm khuya tại thôn Hạ Lôi thể hiện nỗi vui mừng tột độ của toàn thể người dân nơi đây.

Hàng rào cách ly sau 28 ngày tại các điểm ra vào thôn Hạ Lôi đã được tháo, xếp lên xe ô tô đặc chủng của lực lượng công an, chờ thực thi nhiệm vụ mới. Niềm vui mừng hiện trên từng nét mặt của người dân ở vựa hoa nức tiếng Thủ đô. Liền sau đó, những chuyến xe chở đầy hoa tươi lần lượt được vận chuyển rời khỏi thôn Hạ Lôi, tiến thẳng đến phiên chợ mới. Ai nấy đều vui mừng vì nhịp sống lao động bình thường đã trở lại.

Bà Nguyễn Thị Hoa (64 tuổi), người dân thôn Hạ Lôi bày tỏ: "Tôi phấn khởi và cảm nhận được trong lúc khó khăn nhất của dịch bệnh, chúng tôi được tràn ngập sự chia sẻ yêu thương, tất cả đã đồng lòng vượt qua dịch bệnh một cách an toàn. Đó là lý do đêm nay tất cả ánh sáng đèn trong thôn Hạ Lôi không tắt và người dân chúng tôi đều thức chờ khoảnh khắc mừng vui này".

Cùng chung niềm vui với bà Hoa, nhiều nam phụ, lão ấu trong thôn không giấu được cảm xúc, cùng hòa mình vào không khí tưng bừng, vui vẻ của đêm gỡ bỏ lệnh cách ly. Họ mong muốn từng phút để được chứng kiến giây phút khó quên, đó là hòa chung niềm vui tặng những bó hoa tươi thắm cảm ơn các lực lượng làm nhiệm vụ đã vất vả trong quãng thời gian ngót cả tháng trời dầm sương, phơi nắng, mang lại sự bình yên, an toàn cho nhân dân trong mùa dịch bệnh.

Những hàng rào tại chốt phong tỏa vào thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh đã được tháo dỡ vào 0h ngày 6-5

Thấy phóng viên tác nghiệp, bà Trần Mai Hạ (57 tuổi), ở thôn Hạ Lôi phấn khởi nói: “Chúng tôi có được niềm vui trọn vẹn và an toàn đêm nay là nhờ sự hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ Công an và các y bác sỹ, đã không quản ngại khó khăn, vất vả vì sức khỏe, sự bình yên của nhân dân. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các cấp, ngành đã chia sẻ, hỗ trợ trong thời gian dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Ngay trong sáng sớm nay, tôi sẽ ra đồng để vun tưới những luống hoa tươi”.

Ông Nguyễn Huy Giới, Cựu chiến binh thôn Hạ Lôi từng tham gia cùng chốt kiểm soát tại chợ hoa Mê Linh háo hức bày tỏ: “Tôi được vinh dự tham gia cùng tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT khu vực cách ly thôn Hạ Lôi. Tôi cảm nhận được trong cơn hoạn nạn cần sự sẻ chia và tham gia để được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ chung mà toàn xã hội quan tâm. Trong những ngày vất vả đã qua, tôi thấy sự đoàn kết giữa người dân với lực lượng chức năng cùng đồng lòng vì nhiệm vụ lớn được thể hiện rất rõ ở từng cử chỉ, việc làm... Đêm nay, tôi sẽ thức cùng các lực lượng làm nhiệm vụ để cảm nhận niềm vui thành công trong công tác đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 của mọi người dân thôn Hạ Lôi”.

Trong vòng 28 ngày vừa qua, người dân thôn Hạ Lôi phải thực hiện cách ly nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của cộng đồng, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với nhiệm vụ quan trọng này, lực lượng Công an huyện Mê Linh đã căng mình với hàng trăm phương án đảm bảo ANTT địa bàn, thực hiện công tác kiểm soát ANTT tại các cửa ngõ ra vào thôn Hạ Lôi.

Thượng tá Trần Đình Nghĩa cho biết thêm: “Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Mê Linh, đơn vị đã lập hàng chục chốt kiểm soát ở thôn Hạ Lôi, để kiểm soát mọi hoạt động cách ly y tế đối với 3.356 hộ, gồm 10.042 nhân khẩu; thời gian cách ly 28 ngày kể từ ngày 8-4. Tất cả các hoạt động được kiểm soát chặt chẽ, nhằm đảm bảo an toàn vì sức khỏe của người dân”.

Lực lượng chức năng thu chốt tại điểm vào thôn Hạ Lôi sau khi công bố quyết định kết thúc phong tỏa, cách ly

Mệnh lệnh của trái tim

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là ở thôn Hạ Lôi phải thực hiện phong tỏa cách ly, Công an huyện Mê Linh đã chủ động những phương án nhằm đảm bảo hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Theo đó, chỉ huy Công an huyện Mê Linh đã tham mưu, quyết sách kịp thời cho các cấp chính quyền địa phương để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ANTT địa bàn.

Một khối lượng công việc đồ sộ đã được Ban chỉ huy Công an huyện Mê Linh xây dựng và thực hiện. Bắt đầu từ ngày 8/4/2020, khi UBND huyện Mê Linh quyết định việc thiết lập cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi đến hết ngày 5/5/2020, Công an huyện Mê Linh đã xây dựng phương án số 52/PA-CAML, về việc đảm bảo ANTT, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thôn Hạ Lôi...

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an huyện Mê Linh đã được phân công, điều động, tăng cường, phối hợp với các lực lượng chức năng (quân sự, y tế, chính quyền địa phương) tổ chức chốt 24/24h tại 12 chốt đảm bảo ANTT khu vực thực hiện cách ly y tế, trong đó có 7 chốt cứng, tuyệt đối không cho người và phương tiện ra vào khu vực cách ly và 3 chốt mềm kiểm soát, giám sát chặt chẽ người, phương tiện, vật phẩm, động - thực vật và các loại hàng hóa khác ra, vào khu vực cách ly (trừ trường hợp đặc biệt thực thi công vụ và vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu) và 2 chốt phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 23B, từ ngã tư chợ hoa xã Mê Linh tới ngã tư Cô ngựa, xã Tiền Phong.

Công an huyện cũng bố trí 2 tổ công tác tuần tra bên trong khu vực cách ly y tế, nhằm kịp thời trấn áp các loại tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh như tụ tập đông người, trốn cách ly, không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra ngoài không có lý do cấp thiết...

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn vì sức khỏe của người dân, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT khu vực cách ly thôn Hạ Lôi đã thực hiện đúng các quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

Người dân thôn Hạ Lôi trở lại hoạt động sinh hoạt, lao động bình thường sau 28 ngày cách ly vì dịch bệnh Covid-19

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tối đa người ra, vào, tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ ra, vào khu vực cách ly y tế; nắm số liệu ra, vào hằng ngày, thường xuyên, liên tục và báo cáo theo quy định; kiểm soát, khử trùng toàn bộ phương tiện được phép ra vào; kiểm soát vật phẩm, động vật, thực phẩm và các hàng hóa khác có khả năng lây truyền dịch bệnh; đo thân nhiệt, quan sát tình trạng sức khỏe tất cả người được phép ra, vào bệnh viện; tuyên truyền, vận động những người dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh. Yêu cầu tất cả những người được phép vào vùng cách ly phải đeo khẩu trang và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh, khi ra phải tháo bỏ khẩu trang đã sử dụng và thu gom vào nơi quy định tại chốt kiểm soát và khử khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh, nhằm phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh Covid-19.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT cách ly y tế tại thôn Hạ Lôi, các lực lượng của Công an huyện Mê Linh đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng quân sự, y tế và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với nhân dân trong và ngoài khu vực cách ly, để lực lượng đảm bảo ANTT hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Ngày 5/5/2020, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, từ 00h00 ngày 6/5/2020. Công an huyện Mê Linh đã triển khai Kế hoạch đảm bảo ANTT nhằm phát hiện, giải quyết kịp thời mọi tình huống phát sinh liên quan đến ANTT trước, trong và sau khi thông báo Quyết định kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi; đồng thời tiến hành rút chốt bảo vệ, tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với Công an xã Mê Linh đảm bảo ANTT, thực hiện các biện pháp giám sát và phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế" - Thượng tá Trần Đình Nghĩa cho biết và nhấn mạnh mặc dù nhiệm vụ vất vả, nhưng vì sức khỏe của nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mê Linh và các đơn vị phối hợp đều cảm thấy tự hào, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, coi đây như mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cá nhân được tham gia công tác đảm bảo ANTT, phòng chống dịch bệnh Covid-19.