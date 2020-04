Chính thức dỡ điểm cách ly tại Bệnh viện Thận Hà Nội

Đảm bảo tuyệt đối an toàn

Đúng 16h30 ngày 24-4, hàng trăm phóng viên đã tham gia đưa tin sự kiện được quan tâm, đó là dỡ bỏ điểm cách ly tại Bệnh viện Thận Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo quận Đống Đa công bố quyết định dỡ bỏ cách ly và chúc mừng lực lượng y bác sỹ, Công an, Quân đội cùng lực lượng chức năng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại điểm cách ly Bệnh viện Thận Hà Nội vào 16h30 ngày 24-4

Võ òa trong niềm vui được trở về với gia đình sau 14 ngày cách ly, phòng chống dịch Covid-19, chị Chu Thị Mận, ở huyện Hoài Đức vui mừng: “Tôi cảm ơn sự chăm sóc tận tình của những cán bộ, nhân viên nơi đây trong 14 ngày qua đã quan tâm, chăm sóc chúng tôi tận tình. Ngoài ăn uống miễn phí, chúng tôi được thăm khám thường xuyên để kiểm soát bệnh tật”.

Hàng trăm người được trở về nhà mang theo niềm vui giống chị Mận. Họ cũng rời điểm cách ly trong niềm vui, bởi những ngày qua được các y tá, bác sỹ và đội ngũ nhân viên chăm sóc, thăm hỏi tận tình. Nay trở về an toàn, họ biết ơn sự vất vả của tất cả lực lượng từ vòng trong, đến vòng ngoài làm nhiệm vụ, đặc biệt sự hy sinh, vất vả của lực lượng Công an quận Đống Đa đã trắng đêm thay phiên nhau ứng trực, làm nhiệm vụ tại chốt dựng bằng những lều bạt dã chiến để đảm bảo ANTT và phòng chống dịch Covid-19.

Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng CAQ Đống Đa cho biết: “Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận Đống Đa về việc thiết lập cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với bệnh viện Thận Hà Nội.

Theo đó, Công an quận Đống Đa đã xây dựng, triển khai phương án đảm bảo ANTT, thiết lập cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Thận Hà Nội từ ngày 10/4/2020. Đơn vị đã huy động 28 CBCS phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận, Dân quân tự vệ, Trung tâm y tế quận và UBND phường Láng Thượng thực hiện nhiệm vụ.

Các chốt kiểm soát tại Cổng chính bệnh viện có các lực lượng Công an quận Đống Đa, Công an phường Láng Thượng, Quận đội Đống Đa, cán bộ y tế, UBND phường Láng Thượng, Dân quân tự vệ do đồng chí Chỉ huy các Đội An ninh, Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận làm chốt trưởng, sẵn sàng ứng trực 24/24h.

Đại úy Phan Cao Quang, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Đống Đa cho biết: “Khi được cấp trên giao nhiệm vụ ứng trực tại điểm chốt kiểm soát này, chúng tôi với tinh thần trách nhiệm cao nhất đảm bảo tuyệt đối an toàn, chung tay ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Hôm nay, khi dỡ hàng rào cách ly, thấy niềm vui của người dân khi trở về nhà chúng tôi rất tự hào, vinh dự khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Mỗi chiến sỹ Công an là tuyên truyền viên nhiệt huyết

Với mục tiêu ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19 và đẩy lùi một cách hiệu quả, nhanh nhất, CBCS - CAQ Đống Đa khi được phân công làm nhiệm vụ đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Nhiệm vụ cụ thể của mỗi CBCS được phân công rõ ràng, chi tiết. Tại chốt kiểm soát ngoài việc đảm bảo ANTT, hạn chế tối đa người ra, vào chiếu theo danh sách đăng ký với bệnh viện, thì tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ vào bệnh viện Thận Hà Nội và nắm số liệu ra, vào hằng ngày, thường xuyên, liên tục báo cáo theo quy định.

Tổ ứng trực kiểm soát, khử trùng toàn bộ phương tiện được phép ra, vào bệnh viện; kiểm soát vật phẩm, động vật, thực phẩm và các hàng hóa khác có khả năng lây truyền dịch bệnh; đo thân nhiệt, quan sát tình trạng sức khỏe tất cả người được phép ra, vào bệnh viện; tuyên truyền, vận động những người được phép ra, vào bệnh viện chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Yêu cầu tất cả những người được phép vào vùng cách ly phải đeo khẩu trang và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh, khi ra phải tháo bỏ khẩu trang đã sử dụng và thu gom vào nơi quy định tại chốt kiểm soát và khử khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh, nhằm phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh Covid-19.

Ngoài chốt kiểm soát tại cổng chính Bệnh viện Thận Hà Nội, Công an quận Đống Đa chỉ đạo Công an phường Láng Thượng bố trí lực lượng phối hợp cùng UBND phường Láng Thượng lập chốt giám sát tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, ở số 58 đường Nguyễn Chí Thanh. Đây là nơi ăn nghỉ phục vụ cách ly tập trung của 50 cán bộ, nhân viên, y bác sỹ tiếp tục làm việc tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Hằng ngày, 50 cán bộ, nhân viên, y bác sỹ này được xe đưa đón làm việc tại bệnh viện.

Lực lượng Công an, quân đội thực hiện lệnh dở bỏ điểm cách ly tại Bệnh viện Thận Hà Nội vào 16h30 ngày 24-4

Bên cạnh đó, vẫn đảm bảo hoạt động của bệnh viện đang điều trị, chữa bệnh cho 483 bệnh nhân chạy thận thường xuyên, định kỳ 3 lần/tuần trong bệnh viện (theo danh sách đăng ký với bệnh viện) với 4 ca/ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (06h-10h, 10h30-14h30, 15h-18h30, 19h-23h); đồng thời đảm bảo cho bệnh viện vẫn tiếp nhận, cứu chữa các ca cấp cứu nặng từ tuyến dưới chuyển lên và các bệnh nhân chạy thận tại các bệnh viện khác để giảm tải, tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thạc sỹ Phan Tùng Lĩnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội cho biết: “Lực lượng thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế đối với Bệnh viện Thận Hà Nội đã thực hiện đúng các quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Trong quá trình thực hiện cách ly y tế, Ban Giám đốc, cán bộ, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Thận Hà Nội đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về cách ly y tế, phối hợp chặt chẽ với Công an quận, UBND phường Láng Thượng và các đơn vị chức năng, phân công bác sỹ, bảo vệ bệnh viện hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng đảm bảo ANTT hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong chiều 24-4, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định công bố kết thúc vùng cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với bệnh viện Thận Hà Nội. Công an quận rút chốt bảo vệ, đồng thời tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với Công an phường Láng Thượng, Bệnh viện Thận Hà Nội đảm bảo ANTT bệnh viện, thực hiện các biện pháp giám sát và phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.