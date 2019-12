Chính sách quốc phòng Việt Nam là hòa bình, tự vệ

Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam và các quan khách trang trọng thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ kỷ niệm

Tới dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Hà Hoành Quân, Phó Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai; Đại tá Vũ Đức Nhuận, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung Quốc; nhiều thiếu tướng và sỹ quan cao cấp thuộc các lực lượng vũ trang Trung Quốc, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cùng gần 300 khách mời đến từ các ban ngành hữu quan của Trung Quốc và đại diện cơ quan tùy viên quốc phòng các nước có trụ sở tại Bắc Kinh.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Sao Mai đã điểm lại chặng đường hình thành và phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua. Đại sứ Phạm Sao Mai nêu rõ quốc phòng toàn dân của Việt Nam là nền quốc phòng “vì nhân dân, do nhân dân, của nhân dân,” nền quốc phòng mang tính hòa bình, tự vệ, phát triển theo hướng: toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, do nhân dân làm chủ.

Về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc, Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết trong những năm qua, quan hệ quốc phòng hai nước không ngừng được tăng cường và đóng vai trò là một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.

Tại buổi lễ, giới thiệu về Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019, Đại sứ Phạm Sao Mai cho rằng Sách Trắng đã khẳng định những quan điểm cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ, công khai, minh bạch, kiên trì thực hiện chính sách “bốn không”: không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài mượn căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh rằng quan hệ láng giềng, hữu nghị, truyền thống Việt Nam và Trung Quốc là tài sản quý báu của hai nước. Đảng, Nhà nước, nhân dân cũng như Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này. Trên tinh thần đó, hai bên cần tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, nhất là về kinh tế, thương mại; đẩy mạnh giao lưu và hợp tác giữa các địa phương; mở rộng hợp tác về văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, giao lưu nhân văn, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước; duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.