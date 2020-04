Chiến sĩ công an hơn 30 lần hiến máu cứu người

ANTD.VN - Mới 31 tuổi nhưng Thượng úy Nguyễn Thành Công (Trung đội Cảnh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk) đã có hơn 30 lần hiến máu cứu người. Nghĩa cử cao đẹp này của anh đã được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư tuyên dương, khen ngợi…

Thượng úy Công sinh ra và lớn lên tại TP Buôn Ma Thuột. Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Công cho biết, bố mẹ anh vốn sinh ra và lớn lên tại vùng quê có truyền thống cách mạng thuộc xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Năm 1986, theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước, bố mẹ anh chuyển vào Tây Nguyên sinh sống, làm kinh tế mới.

“Bố mẹ mình đều làm nông nên cuộc sống gia đình khá vất vả. Cảm nhận được sự vất vả của bố mẹ, ngay từ khi cắp sách đến trường mình đã nhận thức phải cố gắng học tập thật tốt, sau này làm người có ích cho gia đình và cho xã hội. Chính vì lẽ đó, vào năm 2008, sau khi học xong lớp 12, mình đã viết đơn xin tình nguyện tham gia vào ngành Công an. Sau 2 năm công tác tại Công an huyện Ea H’leo, mình được cử đi học tại Trường Trung cấp CSND ở Hà Nội”, Thượng úy Công cho biết.

Thượng úy Nguyễn Thành Công, người từng hơn 30 lần hiến máu tình nguyện cứu người

Sau 2 năm theo học, Công được điều động về công tác tại Tiểu đoàn CSCĐ - Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cho đến nay. “Từ khi mới bước vào ngành Công an, mình đã luôn ý thức rất rõ trách nhiệm của mình, xác định đó không chỉ là niềm tự hào, mà phải luôn thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy đối với người chiến sĩ Công an nhân dân...”, Công tự hào chia sẻ.

Công bắt đầu hiến máu từ khi còn tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tại Công an huyện Ea H’leo. Nhận thấy đây là việc làm ý nghĩa góp phần cứu sống đồng đội, cứu sống người bệnh nên mỗi khi có yêu cầu hiến máu là anh đều sẵn sàng đến ngay. Tính đến nay hơn 10 năm, anh đã có hơn 30 lần tham gia hiến máu tình nguyện, không ít lần anh hiến máu trực tiếp bệnh nhân cấp cứu, góp phần cứu sống nhiều trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Điển hình như vào năm 2017, trong một lần đang trực công tác tại đơn vị, anh Công nhận được thông tin tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có một bệnh nhân nam 23 tuổi nhập viện cấp cứu đang trong tình trạng bị sốt xuất huyết trong, mất máu nhiều, nguy cấp đến tính mạng và cần gấp nhóm máu O nhưng máu trong kho máu bệnh viện đã hết.

Nhận được thông tin, anh lập tức xin lãnh đạo đơn vị vào ngay bệnh viện để hiến máu cấp cứu người bệnh. Anh kể: “Hiến máu xong, mình quay về tiếp tục công việc mà không kịp hỏi bệnh nhân tên gì. Sau này mới biết, nhờ được hiến máu kịp thời mà bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, khỏi bệnh và có gửi thư đến cảm ơn đơn vị cũng như cá nhân mình”.

Thượng úy Công trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện

Những chồng giấy chứng nhận chất đầy hơn 30 lần hiến máu của Thượng úy Công

Về cuộc sống gia đình, Thượng úy Công cho biết, vợ chồng anh hiện có hai con nhỏ, vợ đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần của tỉnh.

“Hiện cả hai vợ chồng vẫn đang thuê nhà ở trọ nên cuộc sống khá vất vả. Do đặc thù công việc, vợ mình thường phải trực đêm trong bệnh viện. Những hôm vợ đi trực đêm, con còn nhỏ, mình phải vừa làm cha, vừa làm “mẹ” chăm sóc, dạy dỗ hai bé. Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, vất vả riêng, nhưng điều quan trọng là bản thân mình phải ráng vượt lên hoàn thành thật tốt nhiệm vụ cơ quan giao, làm tròn trách nhiệm cao với gia đình và xã hội, sống sao cho xứng đáng, có ý nghĩa, góp phần đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người…”, Thượng úy Công chia sẻ.

Qua trao đổi, Trung tá Nguyễn Công an, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ - Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, những năm qua, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ủng hộ, khích lệ, đơn vị đã lập ngay ngân hàng máu sống trong đơn vị và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của toàn bộ cán bộ, chiến sỹ.

“Khi bệnh viện cần máu gấp, các thành viên sẵn sàng hiến máu bất kể ngày hay đêm. Đặc biệt, mỗi khi có yêu cầu đột xuất cần máu cứu người, bản thân Thượng úy Công luôn gương mẫu và sẵn sàng đi đầu trong việc tình nguyện hiến máu. Từ nhiều năm nay, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn tâm niệm việc hiến máu cứu sống bệnh nhân là một niềm hạnh phúc lớn, có ý nghĩa nhân văn cao cả nên ai cũng nhiệt tình ủng hộ”, Trung tá An chia sẻ.

Thượng úy Công hướng dẫn tập luyện cho các tân binh mới tại đơn vị

Không chỉ tham gia hiến máu, anh Công còn tích cực tuyên truyền, vận động mọi người, nhất là bạn bè, đồng đội cùng tham gia hiến máu. Trong công việc, Thượng úy Công còn là một chiến sĩ năng nổ, hết mình vì công việc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đơn vị giao phó. Nhiều năm liền, Thượng úy Công được tuyên dương là đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đặc biệt là trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Trong công tác, anh đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cùng nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố...

Thượng úy Công được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, góp phần giữ gìn ANCT, TTATXH”

Đặc biệt, vào ngày 14-4 vừa qua, Thượng úy Nguyễn Thành Công đã được Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen ngợi về những nghĩa cử cao đẹp của mình. Trong thư có đoạn viết: “Những hành động của đồng chí Công thể hiện bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ, mang tính nhân văn cao cả… Thay mặt Đảng ủy Công an TW, Bộ Công an, tôi đặc biệt biểu dương, khen ngợi đồng chí Công đã có những hành động đẹp, cao cả và nhân văn, tích cực tham gia phong trào tình nguyện hiến máu cứu người…”.