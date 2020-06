Chiến dịch "Trái tim xanh" nâng cao nhận thức về bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ

Chiến dịch “Trái tim xanh” kêu gọi công chúng, cha mẹ/người chăm sóc trẻ/các thành viên trong gia đình, phụ nữ, nam giới, trẻ em gái, trẻ em trai, hàng xóm, các thầy cô giáo cũng như chính quyền địa phương lên tiếng chống lại và tố cáo bạo lực. Chiến dịch cũng cung cấp kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em nhằm ngăn ngừa bạo lực, xâm hại, cải thiện sức khỏe tâm thần, tâm lý của những người bị ảnh hưởng, đồng thời đảm bảo tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em.



Chiến dịch “Trái tim xanh” được khởi động vào Tháng hành động vì Trẻ em đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các nghệ sĩ Việt Nam như Bảo Thanh, H’Hen Niê, Hoàng Bách, Minh Trang, Trọng Hiếu, Kim Lý, Duy Khoa, Xuân Bắc… Họ đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch và giúp lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em, phụ nữ.

Bài hát chủ đề của chiến dịch có tựa đề “Dưới cùng một bầu trời” (Under the same sky) do ca sĩ Trọng Hiếu và các nghệ sĩ quốc tế biểu diễn nhằm lan tỏa tình yêu thương, sự bình đẳng. Biểu tượng “Trái tim xanh” có ý nghĩa: Trái tim - đại diện cho tình yêu; màu xanh - đại diện hòa bình, hy vọng và tính phi bạo lực. Ban Tổ chức mong muốn đây là điểm khởi đầu để giải quyết vấn đề bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ.